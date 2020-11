Le patron par intérim de Williams ne se rendra pas à Istanbul

Le Britannique n’a été en contact ces derniers jours avec personne de l’équipe de course

Simon Roberts a été testé positif au coronavirus quelques jours après le GP de Turquie. Le patron par intérim de Williams n’était pas encore à Istanbul et restera à la maison pendant au moins 10 jours. Vous pouvez reprendre vos fonctions lorsque, passé ce délai, le test est négatif.



L’équipe a rendu compte de la situation dans une déclaration sur son site Web. Dans celui-ci, ils confirment le positif de Roberts et expliquent que cela a été quelque chose de la dernière minute, car dans le test que les membres de Williams font par protocole avant de se rendre à destination d’un médecin généraliste, c’était négatif.

“Williams Racing peut confirmer que Simon Roberts, le patron de l’équipe, a été testé positif au COVID-19 avant de se rendre à Istanbul pour le GP de Turquie de ce week-end. Simon a été testé négatif lors d’un test effectué lundi pendant le calendrier.” test régulier de l’équipe. Cependant, après avoir montré des symptômes légers, un autre test a été effectué ce matin et il est revenu positif », a déclaré l’équipe.

L’équipe a été rassurée sur la santé de Roberts et a clairement indiqué qu’il allait bien. Malgré cela, il devra être en quarantaine et ce seront deux autres membres de Williams qui joueront le rôle de chef d’équipe jusqu’à ce que le Britannique puisse revenir sur les circuits.

“Simon se sent bien mais s’isolera pendant les 10 jours décrits dans le guide de performance du Royaume-Uni tout en soutenant les opérations sur piste à distance. Dave Redding, directeur de l’équipe, et Adam Carter, ingénieur de conception principal de la voiture, prendront leurs fonctions. en Turquie. Simon n’a été en contact direct avec aucun membre de l’équipe de course et l’équipe continuera d’opérer sur la piste comme prévu », indique le communiqué final.

