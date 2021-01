L’équipe est dirigée par Beth Paretta

La structure cherche à promouvoir l’égalité dans le sport automobile

2021 vient de commencer et l’IndyCar a présenté l’une de ses nouveautés avec l’incursion dans la catégorie de l’équipe Paretta Autosport. Simona De Silvestro sera en charge de la prise de contrôle de la voiture et cherchera à se qualifier pour l’Indianapolis 500.



Ce sera le retour de la pilote suisse en IndyCar après sa dernière participation en 2015 avec Andretti. La 2021 sera la sixième édition de l’Indy 500 dans laquelle elle participera. Son meilleur résultat était une quatorzième place à ses débuts en 2010. De Silvestro a été heureux de pouvoir revenir dans la catégorie.

“Je suis très excité d’avoir cette incroyable opportunité de revenir à Indianapolis et à l’Indy 500 avec Paretta Autosport cette année. Ma carrière a vraiment décollé pendant mon temps en IndyCar et Indy500, alors je suis revenu pour courir avec Beth et sa nouvelle équipe à le partenariat avec Penske est une opportunité rare et spéciale dans ma carrière », a déclaré De Silvestro.

L’équipe sera dirigée par Beth Paretta et offrira des opportunités aux femmes dans différents domaines tels que le marketing, les relations publiques, la concurrence ou l’administration. L’objectif est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la course automobile dans le cadre du programme «Race for Equality and Change». Pour cela, ils bénéficieront du support technique de l’équipe Penske. De Silvestro a souligné l’importance du travail qu’ils entendent mener.

“Faire partie de l’objectif de diversité et d’inclusion pour tout le monde, et en particulier pour les femmes, dans l’IndyCar et le sport automobile en général est très important pour moi et pour la façon dont j’aimerais voir l’avenir de la course. Je tiens à remercier IndyCar pour assumer un rôle de leadership si important en assurant l’inclusion du genre et de la diversité dans le sport automobile », a-t-il conclu.

