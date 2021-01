Le septuple champion a été inclus dans la liste des honneurs du Nouvel An

Hamilton a battu certains des records de Formule 1 cette année

La Maison royale britannique a ordonné Lewis Hamilton “ chevalier ” sur la liste des honneurs du Nouvel An, précisément l’année qui a battu presque tous les records de Formule 1. C’est un titre qui a été décerné depuis l’époque médiévale et qui porte avec lui le titre de «Monsieur».



Il n’est pas la première personne liée à la Formule 1 à recevoir cet honneur, mais il est le «pionnier» des pilotes qui le reçoivent comme actif. Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss, Sir Frank Williams, Sir Patrick Head et Sir Jack Brabham seront désormais rejoints par Sir Lewis Hamilton.

Le pilote Stevenage a égalé les sept titres de Michael Schumacher au Grand Prix de Turquie, en plus de surpasser son record de victoires, de pole positions et d’autres facettes. Son avenir est encore incertain, même s’il sera sûrement plus avide de victoires en 2021.

Mais cette position honorifique ne vient pas seulement pour ses réalisations sportives. Dans une année aussi difficile que celle-ci, le Britannique a créé la Commission Hamilton pour améliorer la diversité dans le sport automobile et a été très actif en dehors de la piste; À tel point qu’il a reçu plusieurs prix pour «personnalité de l’année» ou «personne la plus influente».

Comment pourrait-il en être autrement, deux personnes liées à la Formule 1 comme Stefano Domenicali – nouveau PDG de la catégorie – et Toto Wolff – patron de Hamilton chez Mercedes – ont été très heureux de ce titre reçu par le septuple champion.

“Lewis est un véritable géant de notre sport et son influence est énorme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture. Ce qu’il a accompli est phénoménal et il y a encore plus à venir. Tout le monde en Formule 1 le félicite pour cette reconnaissance bien méritée et nous avons hâte d’en voir plus. de son éclat en 2021 », a commenté Stefano Domenicali.

“La nouvelle qu’il recevra le titre de chevalier montre qu’il reçoit désormais la reconnaissance qu’il a acquise au cours d’une carrière sans précédent dans le sport automobile. Le Royaume-Uni peut être très fier d’avoir un champion et un ambassadeur du calibre de Sir Lewis. Hamilton », a ajouté Toto Wolff.

