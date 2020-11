Il sera le troisième pilote à être “ Sir ”, après Stirling Moss et Jackie Stewart

Frank Williams et Patrick Head, co-fondateurs de Williams, sont également des messieurs

Lewis Hamilton sera fait chevalier par la reine d’Angleterre Elizabeth II en reconnaissance de ses mérites sportifs, l’année où il est entré dans l’histoire en égalant les sept titres mondiaux de Formule 1 du grand Michael Schumacher.



Hamilton devient ainsi la cinquième figure de la catégorie reine à recevoir cette distinction, après Frank Williams en 1999, Stirling Moss en 2000, Jackie Stewart en 2001 et Patrick Head en 2015.

L’anglais sera inclus dans la liste des honneurs pour la nouvelle année, comme l’a révélé ce soir le journal britannique The Sun, qui a contacté son environnement après la nouvelle.

“C’est un honneur qui avait échappé à Lewis pendant de nombreuses années”, a commenté l’un de ses amis. “Cela marque la fin de la plus belle saison.”

Le premier pilote reconnu par la reine d’Angleterre fut Jim Clark, qui en 1965 fut nommé OBE – Officier de l’Ordre de l’Empire britannique – après avoir remporté son deuxième titre de Formule 1.

Des années plus tard, Graham Hill et Jackie Stewart ont suivi, comme Nigel Mansell et Damon Hill. Tous ont été ordonnés OBE, bien que Stewart et Mansell aient reçu des honneurs plus élevés dans les années à venir en étant respectivement anobli et commandant CBE.

Hamilton et Jenson Button étaient également sur la liste des honneurs en 2009, mais ont reçu un titre inférieur, MBE – membre de l’Ordre de l’Empire britannique – en reconnaissance de leurs titres respectifs.

La reine d’Angleterre a également récompensé les grands ingénieurs de ce sport. Colin Chapman a été nommé CBE pour ses exploits en tant que pilote Lotus. Ron Dennis a reçu le même honneur pour son rôle chez McLaren.

Robin Herd –mars–, Eric Broadley –Lola–, John Cooper –Coopers Cars–, Sid Watkins ou le commentateur charismatique Murray Walker figurent également sur la liste de Sa Majesté.

Ces derniers temps, Adrian Newey, Ross Brawn, Christian Horner, Claire Williams et Susie Wolff, entre autres, ont été récompensés.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard