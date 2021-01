Il souligne qu’Ocon a l’avantage de déjà connaître l’équipe

Il ne voit pas le processus d’adaptation d’Alonso à l’équipe facile

Sergey Sirotkin, qui était pilote de réserve pour Renault en 2020, estime que Fernando Alonso et Esteban Ocon seront très à égalité en première partie de saison. Le Français a l’avantage de connaître déjà l’équipe et Sirotkin se souvient que le processus d’adaptation d’Alonso en F1 n’est pas du tout facile.



Le temps réalisé par Alonso lors du test des jeunes pilotes, meilleur que Ricciardo et Ocon en qualifications, peut effrayer Esteban. Cependant, Sirotkin estime que le combat entre Fernando et Ocon sera très serré en début de saison en raison des circonstances personnelles de chaque pilote.

“Je crois que, Au moins dans la phase initiale, le combat entre Alonso et Ocon sera très serré. De plus, Esteban s’est beaucoup aidé en remportant le podium: à Abu Dhabi, on pouvait voir qu’il semblait avoir relâché une charge de ses épaules, qu’il pouvait rouler plus détendu, et dans les courses c’est très important: quand on est tendu, on perd “, a-t-il commenté Sirotkin dans des déclarations au média russe Championat.

Le pilote de réserve Renault, qui ne sait pas encore s’il conservera ce rôle chez Alpine en 2021, souligne qu’Ocon a l’avantage de connaître l’équipe et rappelle que l’adaptation d’Alonso ne sera pas facile.

“Esteban comprendra mieux l’équipe et la voiture. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit complètement dans l’ombre d’Alonso. Je pense qu’il sera très difficile pour Fernando d’être immédiatement au niveau où Daniel a laissé” sa “voiture. Fernando aura certainement beaucoup d’exigences. pour l’équipe, mais l’équipe aura également des exigences élevées pour Fernando: commencer la saison immédiatement le plus dur possible », a-t-il ajouté.

En revanche, Sirotkin a parlé de son compatriote Nikita Mazepin, centre de polémique pour une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il touchait la poitrine d’une fille. Sergey encourage Nikita à faire oublier aux fans la vidéo avec des résultats sur le terrain.

“L’essentiel, ce sont les résultats. Quoi que vous fassiez pour corriger la situation en dehors de la piste, vous devez renforcer votre propre image avec des résultats. Toute cette situation ne contribue pas à un début de saison en douceur et confortable. Mais si vous pouvez en quelque sorte rectifier la situation. situation, donne immédiatement de bons résultats », a conseillé Sergey.

“Si cela arrive, beaucoup de choses seront oubliées. Si le pilote ne travaille pas sur la piste, tout sera immédiatement retenu”, a déclaré Sirotkin pour terminer.

