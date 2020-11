Il vous permet de profiter d’une voiture pendant un mois en échange d’un forfait

Le prix de départ est de 369 euros pour les véhicules utilitaires

Sixt + est un nouveau service lancé en Espagne par la société de location de voitures qui vous permet d’avoir une voiture pendant un mois en échange d’un tarif fixe qui commence à 369 euros pour les véhicules utilitaires.



Sixt lance en Espagne un nouveau service louer une voiture qui permet au client d’en profiter pendant un mois en échange d’un forfait. Il s’appelle Sixt +, et est officiellement défini comme un service de abonnement voiture tout inclus. En d’autres termes, le client ne doit payer que le prix mensuel convenu et faire le plein de la voiture. Vous pouvez donc oublier les dépenses telles que les assurances, la taxe d’enregistrement ou les réparations éventuelles.

L’entreprise affirme que sa flotte de véhicules comprend des unités qui ont au plus six mois, de sorte que tous disposent des dernières avancées en matière de sécurité et d’efficacité. Et pourquoi mettez-vous cela en mouvement maintenant Sixt? On considère que la situation de crise actuelle peut faire apparaître un nouveau besoin de mobilité qui se situe entre la location classique et l’achat d’un véhicule. Le premier n’est pas économiquement viable lorsque la période de besoin de transport est plus que nécessaire, tandis que le second nécessite d’être lié à une opération pendant trop longtemps dans une période d’incertitude. Sixt + vient combler ce vide.

le Sixt + prix varie en fonction de la voiture choisie. Cela part des 369 euros par mois que coûte un véhicule utilitaire. À partir de là, l’entité met à disposition des clients des véhicules de tous les segments. Il y a aussi la possibilité d’opter pour une voiture électrique.

Ce service est entièrement numérisé, de manière à pouvoir être contracté à partir du site Web de Sixt ou depuis votre application. Vous pouvez également gérer le paiement via les deux plateformes. Une fois la réservation effectuée, vous devrez attendre au maximum cinq jours pour avoir la voiture. La chose normale est qu’ils sont moins nombreux, mais Sixt est prudent à cet égard au cas où la demande du client serait celle d’un modèle spécial qui doit être transféré d’un autre point géographique.

L’abonnement comprend une assurance responsabilité civile, une couverture pour les dommages et le vol, l’enregistrement, la maintenance et l’ITV. Cela peut être annulé tous les mois et après période minimale de 30 jours simplement en rapportant le véhicule à n’importe quel bureau Sixt.

