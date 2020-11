Skoda a breveté la première ceinture de sécurité éclairée au monde, conçue pour que les occupants du véhicule puissent les attacher plus facilement dans des conditions de faible visibilité.



La marque tchèque espère que cette innovation sera particulièrement utile la nuit, lorsque les passagers doivent compter sur le toucher pour trouver l’ancre inférieure.

Lorsqu’un passager entre dans la voiture, l’ancre s’allume en rouge pour que l’occupant puisse la voir à l’œil nu.

Une fois la laisse attachée, l’éclairage passera d’abord au vert pour indiquer le succès de «l’opération», puis au blanc pendant la durée du voyage.

Pour le moment, on ne sait pas encore quand cette innovation entrera en production ou si elle sera proposée en standard avec le reste de l’équipement, mais il est confirmé que la marque tchèque a déjà déposé son brevet.

Skoda encadre cette avancée dans sa philosophie Simply Clever, qui vise à «faciliter la vie des conducteurs et la rendre plus sûre et plus agréable». Rien qu’en 2019, la marque a déposé 94 brevets.

«L’ancre lumineuse intelligente n’est qu’un exemple de plus des innovations que Skoda imagine, conçoit et crée au sein de la même entreprise», lit-on dans un communiqué. “Chaque année, nous déposons de nombreux brevets pour des idées et des systèmes qui rendent la vie plus facile, plus sûre et plus agréable pour nos propriétaires et nos conducteurs.”

