La nouvelle génération de la Skoda Fabia, qui sera la quatrième, fera ses débuts en 2021, comme l’a confirmé le patron de la marque tchèque, Thomas Schäfer, le même qui a déclaré que le corps de la famille Combi resterait dans l’offre. Il partira de la plate-forme MQB A0 et ne devrait comporter que des moteurs à essence.



le segment B aura des nouvelles l’année prochaine. Ce sera alors lors de la présentation de la nouvelle génération de Skoda Fabia. Ce sera le quatrième d’un modèle né en 2000 et venu remplacer le Felicia. Cela a été confirmé par le nouveau PDG du fabricant tchèque, Thomas Schäfer, qui a récemment remplacé Bernhard Maier dans ses fonctions. Fin 2021, si tout suit son cours, ce sera lorsque les premières unités arriveront chez les concessionnaires.

Cette annonce est venue grâce aux récentes déclarations de Schäfer sur la L’avenir de Skoda. S’il affirme qu’il suivra la ligne tracée par son prédécesseur au pouvoir, il estime également nécessaire d’appliquer ses propres idées pour, selon lui, «faire passer la marque au niveau supérieur». Parmi ces idées, il faut aborder tous les segments d’accès possibles pour élargir la clientèle.

C’est précisément en nommant ces segments d’entrée que Schäfer a confirmé l’arrivée prochaine du nouvelle génération de Skoda Fabia. Malheureusement, il n’a pas donné beaucoup plus de détails que de souligner que ce sera “une grande voiture”. Cependant, nous pouvons déjà affirmer qu’il s’agira d’un véhicule né de la Plateforme MQB A0, le même dont partent déjà la Volkswagen Polo, la Seat Ibiza et l’Audi A1.

Moteurs abandonnés Diesel pour le segment et avec peu de probabilité d’inclure dans sa gamme mécanique le 2.0 TSI du groupe Volkswagen, la chose normale est que l’essentiel des moteurs du nouvelle Fabia 2021 Ce sont l’essence et les tricilíndricos. Il existe probablement des unités atmosphériques et turbo. Il y aura également des variations dans les transmissions, qui seront manuelles à cinq ou six vitesses ou DSG automatique à double embrayage. Il est en partie surprenant que, en principe, l’électrification soit supprimée, car certains s’attendaient à une unité «hybride légère».

Un autre des abandons que la prochaine génération de Fabia sera la version RS. De cette manière, la firme tchèque renoncera à battre le cuivre avec des modèles comme la Ford Fiesta ST ou la Hyundai i20 N. récemment présentée.

En termes de design, on peut s’attendre à un véhicule clairement inspiré de la Skoda Kamiq, le SUV compact de la firme, bien qu’il arborera également certains détails d’autres lancements récents du constructeur tels que la Scala et l’Octavia.

Enfin, il convient de noter que la nouvelle génération de Skoda Fabia gardera la version familiale Autobus, ce qui est en partie surprenant si l’on tient compte du fait que, par exemple, Siège Elle ne commercialise plus la version ST, tandis que des rivaux en dehors de l’orbite du groupe Volkswagen, comme la Renault Clio, ont emprunté le même chemin.

