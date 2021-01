Dérivé de la Skoda Vision IN, prototype présenté il y a presque un an

En principe, il est destiné au marché indien

Le Skoda Kushaq 2021 est le nouveau SUV que prépare la marque du groupe Volkswagen. Il fera ses débuts en mars prochain et est destiné, en principe, au marché indien.



Mars prochain Skoda ajoutera un nouveau SUV à votre offre. Il s’appelle Skoda Kushaq, et doit son nom au sanskrit, une langue indienne dans laquelle le mot «kushak» désigne un roi ou un empereur. L’adaptation du nom répond au désir des Tchèques de suivre la ligne dans les dénominations de leurs SUV, puisqu’ils commencent tous par un K et se terminent par un Q.

Contrairement à ce qui se passe avec le trio formé par le Kodiaq, le Kamiq et le Karoq, le nouveau Skoda Kushaq Il est destiné au marché indien. Pour le moment, rien n’indique un atterrissage mondial. De plus, c’est le premier modèle de production Skoda dérivé de son projet Inde 2.0. Ce n’est rien de plus qu’une offensive produit qui envisage l’arrivée dans ce pays de quatre modèles de Skoda et Volkswagen, tous supervisés par la marque tchèque et basés sur la plateforme MQB-A0-IN, adapté en conséquence aux besoins exigés par ces parties.

Il Skoda Kushaq est la version de production de la Skoda Vision IN, un prototype dévoilé début 2020 au Salon New Delhi qui retrace pratiquement les dimensions du Kamiq. Ce dernier a une longueur de 4,24 mètres, tandis que le «concept car» atteint 4,26.

Vraisemblablement la conception du Skoda Kushaq est très similaire au prototype dont il est issu, car il avait déjà des formes assez réalistes. Aussi à l’intérieur, où le panneau de commande numérique et l’écran du système multimédia ont apporté la touche technologique. En ce qui concerne la gamme mécanique, le Kushaq devrait arriver exclusivement avec des moteurs à essence avec le 1.5 TSI de 150 chevaux du groupe Volkswagen comme haut de gamme.

