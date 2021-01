À moins de vivre sous un rocher, vous avez probablement remarqué que les VUS sont les voitures les plus chaudes depuis un moment maintenant. Son succès est tel que même les marques de sport les plus prestigieuses, des marques du calibre de Ferrari ou de Lamborghini, ont embrassé ce segment du marché, «trahissant» sa nature pour ne pas renoncer aux ventes.



Mais cette approche des SUV ne concerne pas uniquement le spectre le plus performant du secteur automobile, car elle touche également les marques véritablement urbaines. Et l’un des cas les plus paradigmatiques est celui de Smart, qui a récemment donné son feu vert au développement d’un véhicule présentant ces caractéristiques.

Les voitures intelligentes sont traditionnellement des voitures petites et agiles, idéales pour circuler dans la circulation urbaine et se garer sans difficultés dans les plus petits espaces. Mais les dirigeants de la marque assurent désormais qu’ils doivent faire évoluer l’entreprise dans une nouvelle direction.

“Le potentiel est grand. Non seulement en Europe, mais aussi en Chine. Les SUV sont en train de devenir les véhicules de tourisme les plus importants en Chine. Ne vous inquiétez pas: notre nouveau SUV ne sera pas uniquement destiné à la Chine, car nous l’aurons également sur les marchés européens“.

L’auteur du message est Daniel Lescow, le directeur du cabinet. La voiture serait prévu pour 2022 et cela partirait d’une plateforme Geely, copropriétaire de Smart avec Daimler.

Daimler et Geely ont reçu le feu vert des autorités pour produire des véhicules électriques en Chine il y a un an, mais n’ont encore conclu de partenariat avec aucun véhicule. Les mots de Lescow indiquent que le premier sera un SUV.

“La longueur du véhicule en tant que telle n’est plus un facteur décisif pour nous. Nous avons redéfini les exigences de ce qu’est une Smart. Nous voulons rayonner plus” premium “et ne pas paraître aussi ludique”, a déclaré Lescow à Automobilwoche.

Les rumeurs d’une Smart électrique remontent au printemps 2020, quand il a été suggéré qu’elle pourrait créer un véhicule d’environ quatre mètres de long – le ForFour mesure 3,49 mètres.

En cas de conservation du moteur et de l’autonomie du ForFour, il pourrait dépasser 300 kilomètres d’autonomie et avoir environ 106 chevaux.

