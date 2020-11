La batterie qui alimente le moteur a une capacité de 17,6 kilowattheures

L’autonomie du modèle est jusqu’à 133 kilomètres selon WLTP

En novembre 2020, l’édition limitée Ushuaïa fait ses débuts

La Smart EQ Fortwo 2020 reçoit un restylage qui change considérablement son image. Il intègre également une batterie de 17,6 kilowattheures qui porte son autonomie à 133 kilomètres selon WLTP. Son moteur offre une puissance équivalente à 82 chevaux.



L’arrivée du nouveau Smart EQ Fortwo il s’inscrit dans les objectifs commerciaux de l’entreprise qui souhaite commercialiser en 2020 uniquement des véhicules dotés de cette technologie. Il s’agit de la version deux places, tandis que la version quatre places est le Smart EQ Forfour. Ses rivaux, bien que plus de ces derniers, sont la Seat Mii Electric, la Skoda Citigo iV ou la Volkswagen e-Up!

SMART EQ FORTWO 2020: EXTÉRIEUR

le Smart EQ Fortwo 2020 reçoit un restyling extérieur et mise sur une philosophie «radicalement simple», selon les mots de l’entreprise elle-même.

La grille avant est plus proche du sol. Il grossit, malgré le fait qu’une bonne partie de celui-ci n’est qu’esthétique et non fonctionnelle puisque les besoins en refroidissement des moteurs électriques sont totalement différents.

SMART EQ FORTWO 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Smart EQ Fortwo 2020 révèle un habitacle sans pratiquement aucun changement par rapport à la version d’origine.

À première vue, la variation la plus notable est l’inclusion d’une couleur secondaire – rouge, dans ce cas précis – pour embellir le bloc de transmission et la commande de climatisation.

Gardez le même volant multifonction et le tableau de bord. La console centrale est dominée par l’écran d’infodivertissement, qui reçoit une mise à jour logicielle, et la climatisation.

SMART EQ FORTWO 2020: ÉQUIPEMENT

Smart propose un nouveau service d’infodivertissement révisé pour optimiser la compatibilité des smartphones. L’application reçoit également une mise à jour pour afficher l’état de la batterie et contrôler la climatisation à distance.

Depuis janvier 2020 Intelligent offre le service en Espagne Prêt à partager éventuellement. Grâce à lui, le propriétaire de la voiture peut la partager avec d’autres personnes via une application mobile à partir de laquelle l’ensemble du processus est géré. On entend par là la demande et l’autorisation du transfert du véhicule, la localisation de celui-ci, l’ouverture et la fermeture, l’activation de la période de transfert et la fin dudit transfert. Le propriétaire peut choisir entre abandonner sa Smart pour un voyage gratuit ou partager les frais du véhicule, chose pour laquelle l’application permet la création de deux types de contacts. Le coût d’utilisation par minute de la voiture est décidé par l’utilisateur lui-même.

SMART EQ FORTWO 2020: MÉCANIQUE

La Smart EQ Fortwo 2020 équipe un moteur électrique dans l’essieu arrière qui délivre 82 chevaux.

Il accélère de 0 à 60 kilomètres / heure en 4,8 secondes et met 11,6 secondes pour atteindre 100 kilomètres / heure. Il atteint une vitesse de pointe de 130 kilomètres / heure. L’accélération de 0 à 60 kilomètres / heure de la version cabriolet est un dixième de seconde pire, alors que pour atteindre 100 kilomètres / heure, il faut encore trois dixièmes de seconde. La vitesse maximale du cabrio ne change pas.

Il équipe une batterie de 17,6 kilowattheures avec une autonomie NEDC de près de 160 kilomètres. Selon le nouveau protocole d’homologation WLTP le coupé peut parcourir jusqu’à 133 kilomètres entre les charges, tandis que le cabriolet reste à 130.

Comme il s’agit d’une petite batterie, le temps de recharge est également court. Connecté à une prise domestique classique, il faut 3 heures et 30 minutes pour atteindre 100%. Avec un chargeur optionnel de 22 kilowatts, la batterie passe de 10% à 80% en 40 minutes.

Parmi les technologies qu’il équipe se distingue un système de récupération d’énergie cinétique agissant par radar: la voiture freine automatiquement derrière une autre voiture à la distance idéale pour recharger les batteries, contribuant ainsi à optimiser l’autonomie.

SMART FORTWO 2020: PRIX

La Smart EQ Fortwo a un prix de départ en Espagne de 24 450 euros, tandis que la version cabriolet démarre à 27 465 euros.

SMART EQ FORTWO USHUAÏA ÉDITION LIMITÉE 2020

La Smart EQ Fortwo Ushuaïa Limited Edition est une édition limitée de 57 exemplaires de la voiture électrique, issue d’un accord entre l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel et Mercedes-Benz Espagne. Il a des éléments sportifs créés spécifiquement pour ce véhicule par Brabus et coûte 27 913 euros.

L’édition limitée Ushuaïa comprend des jantes en alliage Brabus de 16 pouces, un ensemble extérieur comprenant un tablier avant spécifique, un tablier latéral, un diffuseur arrière et un aileron supérieur en rouge, un ensemble “ exclusif ” avec phares à DEL, toit panoramique, Son JBL, navigateur et caméra de recul, et une série d’équipements personnalisés avec l’iconographie de l’hôtel – levier de vitesses, pédales, tapis de sol, rétroviseurs.

L’édition comprend 50 exemplaires du coupé Fortwo – 27 913 euros – et sept exemplaires de la variante cabriolet – 31 674 euros -.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/06/2020 Présentation de la Smart EQ Fortwo Ushuaïa Limited Edition. 23/01/2020 Smart annonce l’arrivée en Espagne de Ready to Share, le système conçu pour partager le véhicule. 23/12/2019 Smart révèle le prix pour le marché espagnol de l’EQ Fortwo. 09/05/2019 Smart révèle les premières images et informations sur le modèle.

