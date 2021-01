La plateforme dénonce les attaques des chauffeurs de taxi et des chauffeurs VTC

Au moins dix véhicules ont subi des dommages

La plate-forme SOS 4×4, née de la tempête Filomena et composée de bénévoles afin d’aider à tout ce qui était nécessaire avec leurs SUV privés, cesse de fonctionner ce mercredi après les dommages subis dans plusieurs des véhicules prétendument causés par des chauffeurs de taxi et Pilotes VTC.



Le passage de la tempête Filomena Cela a entraîné une foule de difficultés liées avant tout aux transferts. La grande quantité de neige accumulée, en particulier à Madrid, a rendu indispensable l’utilisation de véhicules tout-terrain pour se déplacer. C’est ainsi que l’initiative est née SOS 4×4, composé de bénévoles qui ont mis leur voiture à disposition pour aider à tout ce qui était nécessaire, en particulier pour le déplacement des professionnels de la santé et des personnes devant se rendre aux urgences. Et pourquoi en parle-t-on au passé? Parce que SOS 4×4 prend fin aujourd’hui.

La raison de cette décision a été donnée par les membres de la plateforme eux-mêmes, qui ont signalé des dommages à jusqu’à dix véhicules, en plus de menaces et d’insultes sans fin. Les responsables de tout cela, toujours selon SOS 4×4, sont principalement chauffeurs de taxi et chauffeurs VTC qui ont vu leur travail menacé. Face à ces attaques, dont certains individus et non les deux syndicats en général se sont livrés, il a été décidé de cesser d’apporter une aide qui, de toute façon, était désintéressée.

Selon certains membres de la plate-forme, de nombreux 4×4 qui ont fourni leurs services ont dû subir le lancement de bouteilles et de canettes, le bris de verre et divers harcèlements verbaux. “L’usure physique et matérielle que nous subissons signifie que nous ne pouvons pas continuer à risquer l’intégrité des volontaires. Nous avons aidé dans tout ce que nous pouvions. C’est un coût qui en vaudra la peine avec une seule vie sauvée”, ont-ils dit de SOS 4×4 dans un Libération.

Cette décision a également été prise en raison de l’amélioration progressive des routes de Madrid. Actuellement le transport public Il fonctionne à 70% de sa capacité, tandis que les taxis peuvent se déplacer dans pratiquement toute la ville, même avec des chaînes. De plus, les souffleuses à neige ont déblayé la plupart des routes d’accès principales.

SOS 4×4 avertit qu’aucun des groupes de Télégramme qui peuvent exister à partir d’aujourd’hui sont votre propriété avant la cessation de son activité. Cependant, les volontaires sont toujours attentifs au cas où la Communauté de Madrid pourrait en avoir besoin à un moment donné. D’autres s’organisent également pour aider là où c’est encore nécessaire.

