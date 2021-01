Le SsangYong Tivoli Grand 2021 sera une réalité ce printemps. La fourgonnette sera disponible avec un moteur à essence de 163 chevaux et également avec du GPL. Son prix de commercialisation n’a pas encore été confirmé.



Le Tivoli Grand 2021 est la mise à jour avec laquelle SsangYong relancera son XVL, présenté au milieu de la dernière décennie. Son changement d’identité sert à rendre plus évidente sa parenté avec le SsangYong Tivoli, avec lequel il partage des moteurs.

SSANGYONG TIVOLI GRAND 2021: EXTÉRIEUR

SsangYong a déjà partagé les deux premières photos de l’extérieur du Tivoli Grand 2021, qui montrent une voiture continue par rapport aux lignes de la XVL déjà connue, bien qu’avec de subtils changements à la suite de la mise à jour.

A l’avant, de nouveaux antibrouillards et une révision de la zone qui les entoure se détachent, ce qui se passe de la finition chromée pour obtenir une solution plus sobre et en adéquation avec le reste de la calandre.

Un autre détail mineur est le toit, qui est maintenant peint dans les couleurs des piliers pour créer un contraste avec le reste de la carrosserie.

A l’arrière, le pare-chocs arrière change également de design et est désormais plus musclé avec un volume plus différencié du reste de la voiture.

Ses dimensions n’ont pas été confirmées, bien que le XVL mesure 4,44 mètres de long, 1,79 mètre de large et 1,60 mètre de haut, avec un empattement de 2,60 mètres.

SsangYong a annoncé que son coffre aura une capacité d’arrêt de 720 litres – extensible à 1440 mètres en rabattant les sièges arrière. Ce sont les mêmes données que le XVL.

SSANGYONG TIVOLI GRAND 2021: INTÉRIEUR

à

SSANGYONG TIVOLI GRAND 2021: ÉQUIPEMENT

Le SsangYong Tivoli Grand 2021 sera équipé de série d’un système de freinage d’urgence, d’un système d’avertissement de sortie de voie, d’un système de maintien de voie, d’un système d’avertissement du véhicule avant, d’un système d’avertissement de fatigue et d’un système d’avertissement de distance.

Il sera disponible en quatre niveaux de finition.

SSANGYONG TIVOLI GRAND 2021: MÉCANIQUE

Le SsangYong Tivoli Grand 2021 sera disponible avec un moteur à essence non électrifié et également en GPL.

Dans de l’essenceIl sera doté d’un moteur G15T quatre cylindres de 1,5 litre développant 163 chevaux. Il peut être associé à une boîte manuelle ou automatique, dans les deux cas à six vitesses.

Il s’agit donc du même moteur que le Tivoli classique. Dans cette carrosserie, il accrédite une consommation de 7,2 litres aux 100 kilomètres.

Spécifications de version GPL Ils n’ont pas encore été annoncés, bien que logiquement il suivra la même stratégie que le Tivoli conventionnel.

Si tel est le cas, il équipera un moteur turbo G15T de 163 chevaux avec un réservoir de carburant de 50 litres et un réservoir d’essence de 46 litres.

C’est une traction avant.

SSANGYONG TIVOLI GRAND 2021: PRIX

Le prix du SsangYong Tivoli Grand 2021 n’a pas encore été confirmé, bien que le XVL sortant soit disponible en Espagne à partir de 19000 euros, qui avec les promotions existantes reste à 16250 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 27/01/2021 Débuts en mars 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard