FCA et PSA présentent le logo de la nouvelle entité

La fusion sera réalisée avant la fin du premier trimestre 2021

Stellantis est le nom que le groupe issu de la fusion de Fiat-Chrysler et du groupe PSA adoptera. Les deux parties ont annoncé leur intention d’unir leurs forces en décembre 2019. Les négociations sont en cours et se termineront au premier trimestre 2021.



Sous l’égide de Stellantis, 13 marques automobiles seront regroupées: Peugeot, Citroën, DS et Opel / Vauxhall by PSA; Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, RAM, Dodge et Jeep par FCA. Marques qui vendent 8,7 millions de voitures par an et emploient environ 400 000 travailleurs.

Stellantis vient du latin «Stello», qui signifie «illuminer avec des étoiles». Il représente comment les marques impliquées dans l’accord unissent leurs forces pour un bien commun sans perdre leurs traits distinctifs. PSA et FCA voient également l’optimisme, l’énergie et le renouveau dans leur nouvelle nomenclature, faisant allusion à la transition de l’industrie.

Le groupe PSA et Fiat-Chrysler ont expliqué que Stellantis n’est que le nom du groupe issu de la fusion, de sorte que chaque constructeur automobile impliqué dans l’accord conservera sa propre nomenclature et identité d’entreprise. Bientôt, ils dévoileront également le logo de la nouvelle entité.

Les deux parties ont défini l’annonce du nom commun comme “un grand pas” vers la fusion, qui s’achèvera au cours du premier trimestre 2021.

Les négociations sont en cours malgré les complications liées à la pandémie de coronavirus. En fait, ces derniers mois, les dirigeants de PSA et de FCA ont réitéré que les difficultés que traverse l’industrie ne font que confirmer que la fusion est plus que jamais nécessaire.

Le président de la FCA, John Elkann, deviendra président de Stellantis et l’actuel président de PSA, Carlos Tavares, occupera le poste de PDG pour un mandat initial de cinq ans. Le conseil d’administration serait composé de cinq délégués de Fiat et de cinq de PSA, en plus du directeur exécutif.

