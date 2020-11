Lance Stroll a été le protagoniste d’une séance de qualification folle. Le pilote canadien a mis fin à l’hégémonie de l’équipe Mercedes en réalisant la pole position, sa première en F1. La piste mouillée d’Istanbul Park a joué en faveur du joueur de 22 ans.

Demain à 13 h 10 d'Istanbul, la course du Grand Prix de Turquie débutera

Voici les résultats de la session:

Classement – GP de Turquie Pos. Pilote Team Nac. Time Gap Session Event 1 L. Stroll Racing Point CAN 1: 47.765 -.— Q3 2 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 48.055 +0.290 Q3 3 S. Pérez Racing Point MEX 1: 49 321 +1 556 T3 4 A. Albon Red Bull TAI 1:50 448 +2 683 T3 5 D. Ricciardo Renault AUS 1: 51 595 +3 830 T3 6 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 52 560 +4 795 T3 7 E. Ocon Renault FRA 1: 52 622 +4 857 Q3 8 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 52 745 +4 980 Q3 9 V. Bottas Mercedes FIN 1: 53 258 +5 493 Q3 10 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 57 226 +9 461 Q3 11 L. Norris McLaren GBR 1: 54 945 +7,180 Q2 12 S.Vettel Ferrari ALE 1: 55.169 +7.404 Q2 13 C. Sainz McLaren ESP 1: 55.410 +7.645 Q2 14 C. Leclerc Ferrari MON 1: 55.696 +7.931 Q2 15 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 58.556 +10.791 Q2 16 K. Magnussen Haas DIN 2: 08.007 +20.242 Q1 17 D. Kvyat AlphaTauri RUS 2: 09.070 +21.305 Q1 18 G. Russell Williams GBR 2: 10.017 +22.252 Q1 19 R. Grosjean Haas FRA 2: 12.909 + 25.144 Q1 20 N. Lafiti Williams CAN 2: 21.611 +33.846 Q1