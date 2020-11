Son moteur est un boxer de 2,4 litres développant 231 chevaux atmosphériques.

Le couple maximal est de 15% jusqu’à 250 Newton mètre

La Subaru BRZ 2022 est la deuxième génération d’une voiture de sport qui ne sera pas vendue en Europe. Il dispose d’un moteur atmosphérique de 2,4 litres développant 231 chevaux et un couple maximal de 250 Newton mètres.



le Subaru BRZ 2022 Il est publié comme la deuxième génération de la voiture de sport japonaise, qui aura à nouveau une ressemblance plus que raisonnable avec la Toyota GR86, un nouveau nom que le GT86 avec un changement de génération. Malheureusement, seuls ces derniers atteindront le marché européen. Subaru a refusé cette possibilité en raison de lois sur les émissions de plus en plus restrictives.

L’Europe se retrouve donc sans la Subaru BRZ, puisque la première génération n’est plus en production.

SUBARU BRZ 2022: EXTÉRIEUR

le Subaru BRZ 2022 Il a une longueur de 4,27 mètres, une largeur de 1,78 et une hauteur de 1,31. La bataille est de 2,58 mètres.

D’un point de vue esthétique, on peut dire que la voiture conserve l’essence de l’original avec une mise à jour qui lui fait gagner en volume et en personnalité. L’avant est plus bas, le même que la calandre, une zone où il y a aussi de grandes entrées d’air. Les optiques, également rénovées, ont été à la pointe de la technologie.

Sur le côté, les jupes latérales sont particulièrement frappantes. Les jantes peuvent mesurer 17 ou 18 pouces.

A l’arrière, les optiques sont assez fines, tandis que la présence d’une garniture augmente la sensation de largeur du véhicule. La double sortie d’échappement intégrée dans le pare-chocs est maintenue. Il y a aussi un petit spoiler sur le couvercle du coffre.

Pour la fabrication de BRZ un peu d’aluminium a été utilisé, ce qui permet d’annoncer un poids à vide de 1 315 kilos.

SUBARU BRZ 2022: INTÉRIEUR

le Subaru BRZ 2022 Il a encore une fois une disposition intérieure 2 + 2 où les sièges arrière peuvent être rabattus pour augmenter la capacité de chargement.

La refonte de la cabine est évidente. Son panneau de commande est numérique et a une taille de 7 pouces, tandis que l’écran tactile du système multimédia est de 8 pouces. Ceci est le Subaru Starlink, et il est compatible avec les deux Android Auto comme avec Apple CarPlay.

Encore une fois, la couleur noire se démarque avec des coutures rouges et des détails contrastants.

Les pédales et le repose-pieds sont en aluminium.

SUBARU BRZ 2022: MÉCANIQUE

Le moteur du Subaru BRZ 2022 C’est un 2.4 atmosphérique dans un agencement boxer essence qui développe une puissance de 231 chevaux et un couple maximal de 250 Newton mètres.

La boîte de vitesses peut être manuelle ou automatique, toutes deux à six vitesses. Le second vous permet d’avoir des technologies d’assistance et de sécurité Vue de Subaru.

La firme japonaise maintient BRZ comme un véhicule à propulsion.

La coupe se situe à 7 000 tours par minute.

L’inclusion d’un nouveau mode de conduite Sport est annoncée qui vous permet de tirer le meilleur parti du véhicule.

Subaru a annoncé une rigidité accrue du châssis, ainsi que des suspensions McPherson à l’avant et doubles triangles à l’arrière.

SUBARU BRZ 2022: PRIX

Le prix du neuf Subaru BRZ 2022 est inconnue, bien que l’on sache qu’elle sera mise en vente à l’automne 2021 aux États-Unis. Plus tard, il atteindra d’autres marchés, parmi lesquels l’Europe ne sera pas.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/20/2020 Subaru présente la deuxième génération de la BRZ. 11/09/2020 La nouvelle Subaru BRZ ne sera pas vendue en Europe. 06/10/2020 La première image de la nouvelle génération de BRZ dans son intégralité est filtrée. 10/05/2020 Subaru publie le premier teaser de la nouvelle génération de la BRZ. 14/08/2020 La date de début de production de la nouvelle Subaru BRZ 2021 est filtrée.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard