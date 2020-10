Subaru cherche à terminer 2020 de la meilleure façon, et quelle meilleure façon de le faire avec le lancement du nouveau Subaru BRZ, une véritable voiture de sport qui viendra mettre ses rivales en difficulté. Le BRZ a été développé en collaboration avec Toyota, quelque chose qui n’est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c’est l’arrivée de ce véhicule à moteur turbocompressé, et bien que sa présentation officielle soit proche, la marque a montré un aperçu avec la première image de cette tête à essence.

L’image partagée par la firme automobile ne révèle pas grand-chose, cependant, elle révèle la jante alliage, le système de freinage avant et la nouvelle sortie d’air qui sera située derrière les roues, confirmant l’arrivée de la BRZ pour cet automne. Selon les informations de Diariomotor, il est possible que dans les prochains jours, Subaru commence à dévoiler petit à petit sa voiture de sport, et même effectue le lancement en parallèle de la nouvelle. Toyota GT86.

Subaru BRZ 2022. / Photo: avec l’aimable autorisation de Subaru.

Comme prévu, les détails techniques du nouveau ne sont pas encore connus Subaru BRZ ni de la GT86, mais des rumeurs commencent déjà à émerger et ils parient sur un moteur 4 cylindres essence 2.4 Turbo en configuration boxer avec au moins 250 ch, et le maintien du changement manuel en configuration propulsion.

On estime également que la plate-forme de ces nouveaux modèles ne serait pas nouvelle, et plutôt ils choisiraient de recourir à une révision de celle de leurs prédécesseurs afin de réduire les coûts et de profiter de leurs qualités, ce qui leur permettrait de continuer à parler de niveaux contenus et une distribution de poids très proche de 50:50.

