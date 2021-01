Le directeur technique d’Alpine, Pat Fry, explique le défi auquel est confronté l’Asturien

Il souligne à quel point l’Espagnol a été impliqué depuis l’annonce de sa signature

Fernando Alonso reviendra en Formule 1 en 2021 aux mains d’Alpine après deux ans hors de la catégorie. Pat Fry, directeur technique de l’équipe, a clairement indiqué que l’Asturien allait faire face à une période d’adaptation non seulement à la voiture, mais à l’équipe elle-même.



Le double champion a déjà travaillé avec Renault en équipe et a récemment utilisé son groupe motopropulseur chez McLaren. Cependant, Fry considère que même sous cet aspect, Alonso aura des choses à apprendre et pour cela il travaille déjà sur le simulateur, en l’absence de tests avec la voiture 2021 jusqu’à la présaison.

“De toute évidence, cela a été dans le simulateur et beaucoup de ces choses doivent se familiariser avec le plus simple. Cela semble facile, mais vous devez apprendre à conduire le moteur. Le même moteur dans une voiture différente est complètement différente dans la façon dont nous configurons les choses.” Fry a expliqué dans des déclarations au portail américain Motorsport.com.

Alonso était libre de contrats en Formule 1 en 2020 et après que sa signature pour Alpine soit devenue officielle, il a pu commencer à travailler avec l’équipe à la fois à l’usine et même dans l’une des courses. Fry a souligné l’importance de cette implication pour mieux connaître l’équipe actuelle.

“Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Certes, vous avez écouté lors de réunions et des choses comme ça pendant plusieurs week-ends de course, alors ça a vraiment été tout pour lui de rejoindre l’équipe“, a expliqué.

Le directeur technique d’Alpine s’est concentré sur les essais de pré-saison, qui cette année ne dureront que trois jours, un jour et demi pour chaque pilote. C’est pourquoi même des choses aussi simples qu’une rencontre avec des ingénieurs sont vitales pour le début de la saison à Bahreïn le 28 mars.

«Quand on regarde le début de l’année avec seulement trois jours d’essais, puis directement à la première course, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour essayer d’intégrer les pilotes dans l’équipe, non seulement en termes de conduite de la voiture, mais aussi pour qu’il comprenne les gens et s’habitue à notre façon de travailler », a déclaré Alonso pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard