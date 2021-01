Le magazine allemand Auto Motor und Sport a fait un calcul de ce que les équipes de F1 gagneront l’année prochaine. Un montant inférieur à celui des autres saisons en raison du fait que la crise du coronavirus a considérablement réduit les revenus de Liberty, qui a vu comment il a dû démissionner dans certains cas ou réduire dans d’autres les montants facturés aux circuits en tant que “ canon ” pour qui pourrait accueillir la course.



Malgré ses performances lamentables en 2020, Ferrari sera l’équipe qui recevra le plus d’argent. Le «bonus spécial» de 50 millions de dollars – 41,2 millions d’euros au taux de change actuel – «pour être Ferrari» lui permet de continuer à occuper la tête; Ce «bonus» représenterait un tiers de ce que gagne la Scuderia.

Rappelons que l’argent est divisé en trois concepts: pour les résultats du championnat de l’année précédente – dans ce cas 2020 -, un «bonus» variable pour les résultats historiques – que seuls Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Willimas et Renault reçoivent. – et le «bonus supplémentaire» que Ferrari reçoit.

Les prix exclusivement dus aux résultats – c’est-à-dire sans «bonus spéciaux» – varient des 124 millions de dollars que Mercedes recevra aux 53 que Williams recevra; Ce montant comprend à la fois l’égalité fixe pour toutes les équipes – 35 millions – et la variable pour le classement de la Coupe du monde. Pratiquement chaque position «perdue» dans le championnat représente 8 millions de dollars de moins. Cela signifie que les 15 points de pénalité que la FIA a infligés à Racing Point lui ont coûté 8 millions, soit un demi-kilo de dollars par point.

Avec tous les bonus inclus, Ferrari entrerait 150 millions de dollars, Mercedes 145, Red Bull 132 et McLaren 115, tandis que Williams resterait à 59 millions.

Il ne faut pas oublier que Ferrari a facturé beaucoup plus dans d’autres éditions pour son «bonus» spécifique. Un bonus qui est lié aux revenus de Liberty et varie entre 5% si le revenu n’atteint pas 1 000 millions de dollars et 10% s’il dépasse 1 100 millions de dollars.

Par rapport à 2020, les grandes équipes ont perdu des sommes importantes. Ferrari entrera 55 millions de moins! En d’autres termes, il perd un quart de ses revenus, dont près de la moitié, environ 23 millions, correspondent au «bonus spécial» et autant au bonus du classement historique; tandis que Mercedes ne perd que 32 millions et Red Bull 20. La mauvaise saison de Haas le pénalise aussi notablement: 9 millions de revenus qui ont disparu. En revanche, McLaren gagne 15 millions, Renault 24 et Racing Point 41 millions de plus.

Rappelons qu’en 2021 le «plafond budgétaire», 145 millions de dollars, entre en vigueur. Mais si on y ajoute les concepts qui «échappent» au contrôle: les salaires des pilotes, les salaires des trois managers les mieux payés, le marketing, l’administration, les frais de déplacement et les paiements des moteurs. Pour les équipes plus importantes, cela peut signifier bien plus; les plus petits n’atteignent même pas le plafond budgétaire en incluant ces concepts.

Cette 2021 est la dernière année au cours de laquelle l’argent des revenus de la F1 est réparti entre les équipes selon la “ Ecclestone Scale ”, qui finit par récompenser les grandes équipes et “ couler ” les petites. À partir de 2022, les équipes seront rémunérées selon l’échelle du nouveau Pacte de Concord, mis en place par Liberty: les grands vont “ perdre ” de l’argent qui ira dans les coffres des plus petits, pour tenter de mieux équilibrer l’équilibre.

C’EST CE QUE LES ÉQUIPES CHARGERONT (EN MILLIONS DE DOLLARS)

ÉQUIPE PRIX 2021 BONUS HISTORIQUE BONUS SPÉCIAL TOTAL 2021 TOTAL 2020 MERCEDES 124 21145177 RED BULL 116 16132152 MCLAREN 108 71115100 RACING POINT 100100 59 RENAULT 92 5 97 73 FERRARI 85 15 50150205 ALPHATAURI 77 77 52 ALFA ROMEO 69 69 56 HAAS 61 61 70 WILLIAMS 53 6 59 60

(Paquet source: AMuS)

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard