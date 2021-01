L’équipe alignera la Swift R4lly S en quatre manches de l’ERC2 européen et du RACC

Il participera également aux tests du championnat national

Suzuki Motor Ibérica maintient en vie le programme de son équipe officielle de rallye, mais avec des ambitions nouvelles, différentes et plus élevées.



Après de nombreuses années à être un protagoniste hors pair du championnat espagnol des rallyes sur asphalte, populairement connu sous le nom de CERA, la marque a décidé de parier sur un objectif différent et de s’aligner dans le championnat d’Europe des rallyes, l’ERC, avec deux Suzuki Swift R4lly S, de conclure le test avec le Rallye du Championnat du Monde RACC-Catalunya, qui impliquera le retour officiel de la marque au Championnat du Monde après les années où elle était présente dans la catégorie S1600.

Bref, la marque n’abandonne pas complètement les rallyes nationaux, un championnat dans lequel elle a été une grande protagoniste et championne, puisqu’elle doit jouer trois tours de celui-ci, ainsi que deux autres du championnat portugais. Ces tests seront sélectionnés une fois les horaires confirmés.

La firme conservera ses deux pilotes réguliers, Joan Vinyes et Javier Pardo, qui auront Jordi Mercader et Adrián Pérez comme copilotes respectivement. Pardo a terminé en cinquième position du dernier championnat espagnol des rallyes sur asphalte et Vinyes, septième, face aux voitures de catégorie R5 nettement supérieures.

L’année dernière, Suzuki a pris la décision d’abandonner la catégorie N4 du championnat espagnol des rallyes sur asphalte, dans lequel ils ont longtemps été encadrés, pour Rally4 avec l’objet de ouvrent leurs voitures à la participation internationale et intéresser les clients d’autres pays.

Les excellents résultats et la fiabilité démontrés par la Swift R4lly S dans le Nacional ont encouragé les responsables de la marque à faire ce saut international. La catégorie Rally4 reçoit l’aval de nombreux constructeurs et semble de plus en plus intéressante et compétitive.

“Cela n’a pas été facile du tout de démarrer ce programme. Notre objectif en tant qu’équipe officielle est de faire notre première incursion en ERC3 du Championnat d’Europe et de voir où nous pouvons être”, a déclaré le président de Suzuki Motor Ibérica, Juan López Frade, qui Il a ajouté que le programme de quatre rallyes européens est “minimal” et peut être élargi.

“Ce sera une magnifique vitrine pour les clients européens intéressés pour vérifier les possibilités de nos voitures”, a ajouté López Frade.

Suzuki continuera à soutenir la Suzuki Cup, à former de nouveaux talents, dans le domaine du Championnat d’Espagne des Rallyes, qui à partir de cette année est mitigé. De plus, il sera présent au Championnat d’Espagne des énergies alternatives.

