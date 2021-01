Suzuki Motor Ibérica a annoncé qu’une équipe officielle de la marque participera au Championnat d’Espagne des énergies alternatives, une compétition de rallye de régularité ouverte aux véhicules électriques, hybrides ou utilisant des carburants alternatifs comme le gaz.



C’est un championnat, créé en 2015, qui prend forme et obtient de plus en plus de participation, en raison de l’intérêt qui existe pour ces véhicules à très faibles émissions voire nulles. Deux de ses épreuves sont également éligibles au Championnat d’Europe de la spécialité.

Ce programme sportif, qui s’ajoute à celui habituel de la marque – l’équipe officielle de rallye, qui attaquera cette année le Championnat d’Europe pour la première fois dans la catégorie R4, et la Suzuki Rally Cup – permettra à la Suzuki Across d’être mieux connue. , le SUV hybride rechargeable ou PHEV que la marque a récemment commencé à commercialiser.

La participation se fera par l’intermédiaire de Suzuki Madrid, un concessionnaire filiale de la marque. Et la voiture sera conduite par Hugo Velasco qui aura Celso Roces comme copilote.

“Ce sera notre première incursion dans la CEEA. Nous le ferons avec le Suzuki Across et nous essaierons d’impliquer les concessionnaires dans notre réseau pour soutenir plus d’équipes à l’avenir”, a déclaré Juan López Frade, président de Suzuki Motor. Ibérique.

L’engagement de Suzuki envers la compétition s’inscrit dans la volonté de montrer les possibilités des véhicules qu’il propose à ses clients et dans un environnement similaire à ce qu’ils peuvent trouver lors de leurs déplacements réguliers, d’où l’engagement pour le rallye.

Ce championnat espagnol des énergies alternatives comprendra un calendrier cette année composé de sept événements: La Corogne, Castellón-Communauté valencienne, Villa de Llanes, Canarias, Bilbao, Estrémadure et Madrid. Tous adoptent le nom générique d’Eco Rally, à l’exception d’Estrémadure, qui s’appellerait Natu Rally, pour faire explicitement référence à son caractère durable et environnemental.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard