Vendu avec un seul moteur hybride de 122 chevaux

Fait partie de la plate-forme TNGA-C de Toyota

La Suzuki Swace 2020 est la nouvelle famille de la marque japonaise, née de sa collaboration avec Toyota. La base du modèle est la Corolla Touring Sports. Il est propulsé par un moteur hybride de 122 chevaux et son prix de départ en Espagne est de 23 545 euros, campagnes comprises.



La collaboration de Suzuki avec Toyota qui a abouti à un Across basé sur le Rav4 a sa continuité avec le Suzuki Swace 2020, dont l’origine est dans la Toyota Corolla Touring Sports. Outre sa similitude esthétique, le véhicule part de la même plateforme, le TNGA-C. Cette stratégie vise à limiter les émissions globales de Suzuki afin de limiter au maximum les amendes de l’Union européenne pour dépassement de la limite de 95 grammes de CO2 par kilomètre.

En plus du Corolle familier, ce modèle fait face sur le marché à d’autres comme la Seat León ST, la Peugeot 308 SW ou le Kia Ceed Tourer. C’est l’atterrissage de Suzuki dans le segment C.

SUZUKI SWACE 2020: EXTÉRIEUR

La conception du Suzuki Swace 2020 cherche une fusion entre une proposition dynamique et la polyvalence qu’un véhicule de ce style a à offrir. À l’avant, des phares à LED de série entourent la calandre hexagonale avec un motif en nid d’abeille. Celui-ci est divisé en deux, la partie la plus basse étant à la hauteur des antibrouillards. C’est précisément dans cette zone avant qu’il y a plus de différences avec le modèle Toyota, car de l’optique vers le bas, il s’agit d’un design original.

Il y a des rails intégrés sur le toit, tandis que l’arrière est pratiquement identique à la Corolla. Les roues, quant à elles, mesurent 16 pouces.

Le modèle sera vendu dans sept couleurs de carrosserie différentes: blanc cristal nacré, blanc supérieur, argent précieux, noir mica, bleu mica foncé, brun fantôme métallisé et bronze métallique.

Il Suzuki Swace 2020 Il mesure 4,65 mètres de long, 1,79 mètre de large et 1,46 mètre de haut. Il ne diffère de la Corolla que dans la dernière mesure, car il mesure 2,5 centimètres de plus, ce qui lui donne une apparence plus aventureuse. La bataille atteint 2,7 mètres.

SUZUKI SWACE 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Suzuki Swace 2020 cherche à offrir élégance et praticité dans une égale mesure. Il suit la ligne montrée par l’Across, et en tout cas il ne présente pas de différences notables par rapport à ce qui est offert par la Corolla ST.

La position de conduite est confortable et permet un accès pratique à toutes les commandes d’intérêt. Le tableau de bord a une partie numérique au centre dont les informations peuvent être modifiées avec les commandes situées sur le volant et certains côtés analogiques qui montrent les tours du moteur, l’essence restante et la température de l’eau.

Le système multimédia est affiché sur un écran de 8 pouces. Il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il offre une connexion Bluetooth, une connexion de chargement sans fil et deux ports USB.

Le volant et les sièges sont chauffants.

Tant à l’avant qu’à l’arrière, il y a une multitude d’espaces de rangement.

Le coffre a une capacité de 596 litres, un chiffre qui peut passer à 1 232 en cas de rabattement des sièges arrière. Le plateau peut être en tissu ou en résine, et permet deux positions différentes.

SUZUKI SWACE 2020: ÉQUIPEMENT

La Suzuki Swace est vendue en Espagne avec deux niveaux de finition, qui sont le GLE et le GLX.

Il GLE propose de série des projecteurs à led, des capteurs de lumière et de pluie, des roues de 16 pouces, des rails de toit, un spoiler arrière, un écran multimédia de 8 pouces, un tableau de bord numérique de 7 pouces, une caméra arrière, des vitres teintées, une double climatisation, des sièges avant avec chauffage, volant chauffant, commande de maintien en pente, système Safety Sense, bouton de démarrage, régulateur de vitesse adaptatif et frein de stationnement électrique.

La fin GLX ajoute des phares bi-LED, des capteurs de stationnement avant et arrière, un système d’aide au stationnement, un accès et un verrouillage sans clé, une détection d’angle mort, une alerte de circulation arrière, un chargeur mobile sans fil et un éclairage ambiant.

Une importante batterie d’aides à la conduite est également proposée, parmi lesquelles, en plus de celles décrites, le système précollision, l’assistance au changement de voie involontaire, l’assistance à la reconnaissance du signal, l’alerte de circulation arrière et le système d’appel d’urgence eCall.

SUZUKI SWACE 2020: MÉCANIQUE

Il Suzuki Swace 2020 est propulsé par un moteur hybride qui vous permet de montrer Label écologique de la DGT. La partie thermique est destinée à un quatre cylindres de 1,8 litre développant à lui seul 98 chevaux et 142 Newton mètres. L’électrique fournit encore 72 chevaux et 163 Newton mètres. Au moment de l’apogée maximale, la puissance est de 122 chevaux. Suzuki n’a pas donné le couple maximal combiné. Le moteur électrique est capable de déplacer le véhicule seul si les circonstances le permettent.

Le changement est automatique par variateur continu CVT.

Le système de traction est en tout cas à l’avant.

Il existe trois modes de conduite différents: Normal, Eco et Sport.

La consommation moyenne approuvée selon WLTP est de 4,5 litres aux 100 kilomètres.

SUZUKI SWACE 2020: DES IMPRESSIONS DE CONDUITE

Si il Toyota Corolla la famille nous a semblé à l’époque une super voiture, l’avis à ce sujet Suzuki Swace Il ne variera pas excessivement car, en substance, il s’agit du même produit. C’est un véhicule qui, avant tout, cherche à être confortable et polyvalent. Et il y parvient, car il est conforme dans tous les domaines tant du point de vue dynamique que mécanique.

Le fonctionnement de la mécanique, dont 122 chevaux suffisent, il doit nécessairement être défini comme linéaire, ce à quoi la présence du changement contribue logiquement CVT. Il faut s’y habituer, car pour en tirer le meilleur parti, il faut conduire en douceur et bien à l’avance. Comme c’est le cas dans tous les modèles qui équipent cette technologie, tomber dans la brutalité ne fera que nous frustrer. Il n’y a pas de changement de vitesse, donc la plupart du temps, le son que nous entendons ne correspond pas à la vitesse à laquelle les kilomètres à l’heure sont gagnés. J’insiste, il s’agit de faire des kilomètres avec et de prendre la mesure. Le seul inconvénient est qu’après cette période d’adaptation, le son du moteur est toujours agaçant lorsque le maximum est exigé. Il est placé au voisinage de 6000 tours par minute et à partir de là, il ne bouge plus à mesure que la vitesse augmente. Une meilleure isolation de la cabine pour cela aurait été la bienvenue. Cependant, pour le reste des choses, le Swace lui-même est bien insonorisé. Ni le roulement ni les bruits éventuels issus du passage de l’air ne posent problème.

Comme avec pratiquement tous véhicules électrifiésUne autre chose à laquelle il faut s’habituer est la sensation du frein. Il faudrait le comparer le même jour avec la Corolla, mais cela m’a donné le sentiment d’être plus «étrange» que celle-ci. La première partie de la bande de roulement, dans laquelle le système de régénération d’énergie entre en jeu, n’offre pas toute la précision souhaitée, et bien entendu le saut vers la partie conventionnelle du freinage est plus perceptible que souhaitable. Il est facile d’être difficile pendant la transition. Encore une fois, pour se sentir aussi à l’aise que possible avec le système, il faut faire appel à la douceur et à l’anticipation. Ce sont sûrement les deux comportements les plus appréciés par les véhicules électrifiés.

Ce qu’il faut applaudir sans hésiter, ce sont les chiffres de consommation obtenus avec le Suzuki Swace. Ils ne sont pas une surprise car ce groupe motopropulseur hybride a déjà une histoire de la main de Toyota, mais il est toujours agréable de voir comment une voiture est capable d’atteindre la frontière des 5 litres à 100 kilomètres sans trop d’effort. Atteindre les 4,5 qui sont approuvés n’est pas une chimère. Et que notre itinéraire, d’un peu plus de 100 kilomètres, nous a conduit à travers une multitude de routes de montagne. L’autonomie réelle ne nous a pas laissé le temps de la vérifier, mais comme je le constate, l’ordinateur de bord a dépassé les 900 kilomètres avec un réservoir plein.

Concernant la sensation de la direction et le réglage des suspensions, disons que le Suzuki SwaceLogiquement, il est fermement attaché au confort. Le volant est suffisamment réactif pour éviter de créer une sensation de sur-assistance. À un taux légal, rien d’autre n’est nécessaire. En revanche, il est vrai que si vous roulez avec du rythme vous remarquez certaines inerties, notamment latérales, mais en aucun cas cela ne doit être une critique. C’est un véhicule familial, et en tant que tel, il se comporte.

En guise de note finale, insistez sur le fait qu’un serveur opterait toujours pour un organisme comme celui du Swace plutôt qu’un SUV, qui est si à la mode dans les familles. Les raisons? Un grand espace intérieur, un grand coffre, un meilleur comportement dynamique, moins de consommation de carburant et de pneus … Bref, le nouveau modèle Suzuki est avant tout un achat logique.

SUZUKI SWACE 2020: PRIX

La Suzuki Swace est vendue en Espagne à partir de 23 545 euros dans le cas de la finition GLE et à partir de 25 350 euros dans celui de la GLX. Les deux chiffres incluent la remise. Sans elle, le prix est respectivement de 27 995 et 29 800 euros.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 17/12/2020 Nous avons assisté à la présentation nationale de la Suzuki Swace 2020. 15/09/2020 Suzuki publie les premières images dans les informations Swace 2020.

