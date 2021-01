Vettel rejoindra Aston Martin cette saison, après avoir clôturé son séjour de six ans avec Ferrari

La mentalité d’un quadruple champion du monde sera d’une grande importance, disent-ils dans l’équipe

Otmar Szafnauer, patron d’Aston Martin, s’appuie sur l’expérience de Sebastian Vettel pour mener les équipes au sommet et les mettre au défi de remporter le championnat du monde. Il estime que l’union entre le pilote allemand et Lance Stroll dans la gamme Aston Martin aidera les deux à faire de leur mieux en 2021.



Sebastian Vettel arrive cette année chez Aston Martin après son passage de six ans chez Ferrari. L’équipe est enthousiasmée par sa signature, car il est quatre fois champion du monde qui a contribué à améliorer toutes les équipes avec lesquelles il a travaillé dans le passé.

“C’est très excitant pour tout le monde dans l’équipe. Avec Sebastian, nous avons un quadruple champion du monde bien mérité qui a de l’expérience pour aider les équipes à devenir des vainqueurs de course et à se battre pour le championnat”, a fait l’éloge de Szafnauer.

Vettel sait ce que c’est que de gagner des courses et c’est ainsi qu’il le fait dans toutes les équipes dans lesquelles il fait partie depuis 2008. Szafnauer considère qu’il est très important que le pilote allemand transfère cette mentalité de victoire à l’équipe afin de s’y plonger: “C’est pourquoi il en est ainsi. C’était important qu’il signe avec nous. Il apporte une mentalité gagnante à l’équipe et nous apprendrons sans aucun doute beaucoup de lui dans ce projet », a-t-il insisté.

Le pilote allemand sera accompagné de Lance Stroll dans ce qui serait sa troisième année avec l’équipe rebaptisée Aston Martin. La saison dernière, il a terminé 11e du championnat du monde, sa meilleure position depuis son entrée en Formule 1. Le patron de l’équipe de Silverstone estime que Stroll travaille dur et qu’en conséquence il a fait des progrès significatifs dans divers domaines de sa conduite. Ils savent qu’avec une bonne voiture, le pilote canadien est capable de profiter grandement à l’équipe.

“Avec Lance, nous avons un jeune pilote talentueux et travailleur qui a connu sa meilleure saison l’année dernière et qui a vraiment progressé dans tous les domaines de son pilotage. Nous savons que si nous lui donnons les outils, il est plus que capable d’aider l’équipe à réussir. leurs objectifs », a salué Szafnauer.

Il voulait également souligner les retours positifs qu’impliquerait Vettel et Stroll dans la même équipe, car les deux feront ressortir le meilleur de l’autre. Les deux pilotes ont les qualités nécessaires pour former une belle formation.

“De plus, nous pensons que Sebastian fera ressortir le meilleur de Lance et que Lance mettra également la pression sur Sebastian. Nous sommes donc ravis de notre alignement 2021, c’est le mélange idéal d’expérience, de connaissances gagnantes en course et de talent naturel.”

