Le pilote japonais Takuma Sato a ré-inscrit son nom et celui de son pays dans l’une des courses les plus importantes du sport automobile mondial: l’Indianapolis 500. Tenue ce week-end en raison de la pandémie, cinq mois après sa date habituelle, la 104e édition s’est tenue sans la présence du public.

Dès le milieu de la compétition, le pilote japonais a commencé à montrer le potentiel de sa voiture. Il a progressivement grimpé dans l’ordre et dès le dernier quart-temps, il était déjà en tête et entrecoupait la première position avec le Néo-Zélandais Scott Dixon.

Une forte collision du Britannique Spencer Pigot à six tours de la fin, a généré la neutralisation de la course sous drapeau jaune et de cette manière la compétition se terminerait après les 200 tours convenus.

« Cette victoire est pour toute l’équipe Rahal Letterman Laningan. Honda nous a donné beaucoup de puissance et une bonne quantité de kilomètres de consommation de carburant. Mes gars ont beaucoup sacrifié », a déclaré Sato.

De cette manière, Takuma quitte le Japon avec deux victoires dans cette course mythique, égalant la Colombie (avec Juan Pablo Montoya) et les Pays-Bas (avec Arie Luyendyk).

Pendant ce temps, le Mexicain Patricio O’Ward a été le meilleur recrue de la course après avoir pris la sixième place, tandis que son partenaire Arrow McLaren SP, l’Espagnol Fernando Alonso, a terminé à la 21e place.

La course avait sept drapeaux jaunes, neutralisant la course pendant 51 tours (25% de la compétition). Il y a eu 21 changements de tête parmi 11 pilotes, Scott Dixon menant le plus long à Indianapolis Motor Speedway.

Voici les positions finales de la 104e édition de l’Indianapolis 500:

1. (3) Takuma Sato, Honda, 200 c.

2. (2) Scott Dixon, Honda, 200 c.

3. (8) Graham Rahal, Honda, 200 c.

4. (19) Santino Ferrucci, Honda, 200 c.

5. (13) Josef Newgarden, Chevrolet, 200 c.

6. (15) Pato O’Ward, Chevrolet, 200 c.

7. (6) James Hinchcliffe, Honda, 200 c.

8. (10) Colton Herta, Honda, 200 c.

9. (20) Jack Harvey, Honda, 200 c.

10. (5) Ryan Hunter-Reay, Honda, 200 c.

11. (28) Helio Castroneves, Chevrolet, 200 c.

12. (14) Felix Rosenqvist, Honda, 200 c.

13. (1) Marco Andretti, Honda, 200 c.

14. (22) Will Power, Chevrolet, 200 v.

15. (17) Zach Veach, Honda, 200 c.

16. (32) JR Hildebrand, Chevrolet, 200 c.

17. (30) Max Chilton, Chevrolet, 200 c.

18. (29) Charlie Kimball, Chevrolet, 200 contre.

19. (23) Tony Kanaan, Chevrolet, 199 c.

20. (4) Rinus VeeKay, Chevrolet, 199 c.

21. (26) Fernando Alonso, Chevrolet, 199 c.

22. (25) Simon Pagenaud, Chevrolet, 198 c.

23. (33) Ben Hanley, Chevrolet, 198 c.

24. (31) Sage Karam, Chevrolet, 198 c.

25. (12) Spencer Pigot, Honda, 194v. – Collision

26. (16) Ed Carpenter, Chevrolet, 187 v.

27. (9) Alexander Rossi, Honda, 143 c. – Collision

28. (7) Alex Palou, Honda, 121 c. – Collision

29. (18) Conor Daly, Chevrolet, 91 c. – Collision

30. (21) Oliver Askew, Chevrolet, 91 c. – Collision

31. (24) Dalton Kellett, Chevrolet, 82 c. – Collision

32. (11) Marcus Ericsson, Honda, 24 v. – Collision

33. (27) James Davison, Honda, 4 c. – Problème mécanique

Après cette course, le championnat IndyCar Series 2020 est le suivant: 1. Dixon – 335, 2. Newgarden – 251, 3. O’Ward – 218, 4. Rahal – 214, 5. Pagenaud – 212, 6. Sato – 207, 7. Herta – 189, 8. Ferrucci – 181, 9. Puissance – 175, 10. Rosenqvist – 157.

Le prochain IndyCar valide sera doublé les 29 et 30 août à l’ovale World Wide Technology Raceway à Madison, Illinois.