Date publiée: 24 août 2020

Takuma Sato a déclaré qu’il «vivait dans un rêve» après avoir remporté une deuxième fois l’Indianapolis 500 à l’âge de 43 ans.

Sato n’est devenu que le 20e pilote de l’histoire à remporter plusieurs courses Indy 500 après avoir remporté l’édition 2020 sous la prudence de Scott Dixon et Graham Rahal.

L’ancien pilote Jordan, BAR et Super Aguri a fait 90 apparitions en Formule 1 de 2002 à 2008 et pensait que sa carrière de pilote professionnel était terminée par la suite.

Cependant, parmi d’autres disques dans d’autres séries, Sato a participé à chaque Indy 500 depuis 2010 et ajoute maintenant une deuxième victoire à son premier succès en 2017.

« Ecoutez … 40 ans, toujours au volant, qui vit juste dans un rêve », a déclaré Sato aux journalistes.

«Je n’ai même jamais imaginé une situation comme celle-ci.

«Les gens disent que 2012 a probablement été mon apogée et le meilleur tir… nous avons continué.

«Nous avons eu une seconde chance dans la vie. Je dis: continuez à défier, gardez la porte ouverte, puis vous en aurez éventuellement l’occasion.

«Je n’aurais jamais pensé que ma vie de course durerait plus longtemps que la Formule 1. Maintenant, je suis en compétition ici depuis plus de 10 ans. »

La course se terminant sous caution s’est avérée être une bénédiction pour Sato, qui a confirmé qu’il manquait de carburant dans les dernières étapes.

«Nous savions tous et avons observé que Scott était le meilleur concurrent pendant vraiment les deux semaines entières», a déclaré Sato.

«Dixie et Ganassi ont fait un travail phénoménal pour toujours avoir la voiture en situation de compétition.

«Il a mené le départ, puis il a tout simplement disparu. J’ai pu m’accrocher à ce moment-là, je jouais avec des mélanges, voyant combien de carburant nous pouvions en tirer.

«Ryan [Hunter-Reay] nous a pris avec la vitesse et je voulais essentiellement voir comment le trafic à une seule voiture avec la piste à deux voitures était comparé.

«Donc les 100 premiers tours, vous vouliez être parmi les trois premiers / cinq premiers, c’était toujours ma pensée à l’approche de cette course. Si j’en avais l’opportunité, oui, je veux le diriger, mais vous utilisez trop de carburant.

Félicitations champion !!!お め で と う !!! @ TakumaSatoRacer! Très heureuse pour vous! pic.twitter.com/2v1ZstYvHR – Fernando Alonso (@alo_oficial) 23 août 2020

«J’ai réalisé que oui, nous avions un package très compétitif et à chaque arrêt au stand, nous avons apporté des changements. Et nous avons fait des allers-retours, des allers-retours parce que nous sommes allés trop gourmands, trop conservateurs, trop gourmands encore.

«Et puis finalement pour les trois derniers relais, j’étais content de la voiture. La seconde moitié de chaque relais, je savais que j’étais très forte, j’avais une très bonne vitesse.

«Cependant, après l’arrêt aux stands quand j’ai pris la tête [on Lap 157] J’ai eu une voix de la fosse que j’utilisais trop de carburant, alors j’ai dû reculer et pencher le [fuel] mélange, et comme vous avez pu le voir immédiatement, Scott m’a attrapé.

«À ce stade, je devais revenir à la puissance maximale et donc quand il avait trois voitures ou quatre voitures [lengths] derrière, je retournerais au mélange plus maigre.

«Et nous étions proches. Sans aucun doute, ce dernier jaune nous a sauvés, mais même sans lui, je rencontrais le [fuel] nombre. Même si nous avions traversé [the final stint] entièrement vert, je pense que nous aurions été OK.

«Cependant, je pense toujours que j’aurais été menacé par Dixie pendant les derniers tours alors qu’il aurait probablement été 100% riche en puissance. J’en avais une partie dans la poche, mais sinon, c’était très, très proche.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!