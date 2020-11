Transport & Environtment appelle les gouvernements à mettre fin aux subventions économiques et aux incitations fiscales pour les voitures hybrides rechargeables, tandis qu’une étude indépendante a conclu qu’elles émettent plus de gaz polluants que ce qui est annoncé dans le processus d’homologation.



T&E est une organisation européenne à but non lucratif qui prône la mobilité durable. Il dénonce que la véritable contamination des hybrides rechargeables ne correspond pas à la perception qu’ont les consommateurs. Par conséquent, il exhorte les administrations à y mettre un terme et à donner la priorité aux véhicules plus écologiques.

Les modèles qu’il a examinés sont le BMW X5, le Volvo XC60 et le Mitsubishi Outlander. Il les a évalués dans trois modes de conduite différents: avec une batterie entièrement électrique, avec une batterie complètement déchargée et en mode recharge batterie, ce dernier particulièrement apprécié en raison de l’émergence de zones à faibles émissions.

Avec une batterie complètement chargée, les hybrides rechargeables polluaient entre 28% et 29% de plus que ce qui était annoncé. Avec la batterie déchargée, ils se sont multipliés entre trois et huit fois plus que ce qui était stipulé dans les chiffres officiels. En chargeant la batterie, la contamination était entre trois et 12 fois plus élevée que prévu.

Les tests ont conclu que les trois voitures dépassent les chiffres officiels homologués à tout moment de la conduite. La société indépendante Emission Analytics, spécialisée dans la mesure des émissions polluantes, a été mandatée pour réaliser l’étude.

«Les hybrides rechargeables sont de fausses voitures électriques, créées pour des tests en laboratoire et des incitations fiscales, mais pas pour la conduite réelle», dénonce Julia Poliscanova, directive sur les véhicules durables chez Transport & Environtment.

«Nos tests montrent que dans des conditions optimales, avec une batterie complètement chargée, les voitures polluent plus qu’on ne le dit. À moins que vous ne les conduisiez avec finesse, les émissions de carbone sont hors de propos.

“Les gouvernements devraient arrêter les billions de contribuables qu’ils dépensent pour ces voitures sous forme de subventions.”

