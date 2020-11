Ian Roberts applaudit le travail des commissaires pour éteindre le feu

Il est très heureux de la façon dont la sécurité a été augmentée à l’intérieur des voitures de F1

Alan van der Merwe reconnaît qu’ils n’avaient jamais été confrontés à un événement comme celui-ci

Le délégué médical de la FIA, Ian Roberts, a raconté le sauvetage de Romain Grosjean après l’accident brutal du Français au départ du GP de Bahreïn. Il applaudit le travail des commissaires pour éteindre une partie de l’incendie, car cela a été absolument essentiel pour que le pilote puisse s’échapper. De plus, il décrit comment il a trouvé les Français quand il est entré dans ses bras.



Roberts explique qu’au moment où ils sont arrivés, il y avait beaucoup d’incendie et la moitié d’une voiture se trouvait à l’intérieur des barrières. Au même moment où il a vu Grosjean se lever, il a demandé aux commissaires d’éteindre une zone exacte de l’incendie afin que le Français puisse quitter la zone de l’accident le plus tôt possible. En fin de compte, le sauvetage a été achevé en seulement 27 secondes.

«Quand nous sommes arrivés, il y avait de très grosses flammes et aussi, il avait une demi-voiture à l’intérieur des barrières dans le sens opposé. À ce moment-là, j’ai vu Romain essayer de se relever. Nous avions besoin d’un moyen de le faire sortir de là et un commissaire est venu avec l’extincteur. Cela a été d’une grande aide puisque l’incendie qui a éliminé a aidé Romain à partir et je l’ai aidé à passer la barrière ·, a commenté Roberts à Sky Sports F1, selon le portail américain Motorsport.com.

L’ayant sauvé, il soutient que Grosjean était quelque peu abasourdi et avec sa visière opaque, totalement fondu. De plus, il met en évidence le fait qu’un accident qui aurait pu être mortel est resté dans de simples brûlures. Cela montre clairement à quel point la sécurité a augmenté dans les voitures de Formule 1 ces dernières années.

«Je lui ai dit de s’asseoir, il était visiblement un peu étourdi et sa visière était noire, alors j’ai enlevé son casque et tout semblait aller bien. Puis, voyant ce que nous avons vu à la clinique, nous sommes heureux qu’un coup qui aurait pu C’était fatal qui lui a permis de partir de son propre pied et avec seulement des brûlures aux mains. Ses mains et ses pieds lui faisaient mal, mais nous savions que nous pouvions lui donner du gel pour les brûlures avant de l’emmener au centre médical », a-t-il ajouté.

De son côté, le conducteur de la voiture médicale, Alan van der Merwe, assure qu’un événement comme celui-ci ne s’était jamais produit pendant toute leur trajectoire, mais le fait qu’ils se soient bien préparés à ce type d’accident a contribué à une évacuation rapide du pilote. . S’assure que instinct et réflexion rapide ont été très importants aujourd’hui.

«Il faut être très préparé quand des choses comme ça arrivent, c’est quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant. Je n’ai pas vu un feu comme celui-ci au cours de ma carrière et étant quelque chose d’inconnu, nous devions être préparés avec nos idées. C’est quelque chose qui est une question de secondes dans lesquelles votre instinct et votre rapidité de réflexion sont la clé », a commenté van der Merwe pour conclure.

