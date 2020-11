Mick Schumacher s’apprête à vivre les dix jours les plus importants, sinon clés, de sa carrière sportive. Ceux qui devraient le conduire au titre de Formule 2 et confirmer sa promotion en F1.



Le premier est plus que probable, mais remporter la couronne F2 n’est pas indispensable pour que le second se réalise. Monter en F1 avec Haas, mais toujours sous l’égide de Ferrari, est donné comme un fait en l’absence d’annonce formelle. Mais il est clair que passer pour un champion ne reviendrait pas à être vaincu par un autre pilote, éventuellement de la Ferrari Academy, qui ne peut pas faire le saut.

Bien que beaucoup soulignent que le nom de famille est un plus – pour ne pas dire qu’il a servi de sauf-conduit -, la vérité est que La carrière de Mick n’a pas été aussi explosive que celle d’autres pilotes comme Max Verstappen. Mais ni son père ni celui de Lewis Hamilton. Son a été de cuisiner sur un feu Talent –Qui l’a – mariné par forte volonté et travail acharné. La combinaison des trois facteurs ainsi que la force du nom de famille forment une base très solide.

Le titre de F2, pour rejoindre celui de F3 qu’il avait déjà remporté il y a deux ans, est important pour Mick, précisément parce que c’est la meilleure garantie que ses propres mérites suffisent largement à le passionner dans la catégorie reine.

Mick arrive à Bahreïn pour disputer les quatre dernières courses du Championnat, 96 points en jeu, avec un avantage de 22 points sur Callum Ilott et plus de 40 sur Yuki Tsunoda, Robert Shwartzman, Christian Lundgaard et Nikita Mazepin. De tous, seuls Tsunoda – à AlphaTauri – et Mazepin – en tant que coéquipier de Mick à Haas – semblent avoir une place l’année prochaine en F1. Ilott a vu ses chances écourter par la décision d’Alfa Romeo de garder Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, tandis que le pilote de la Renault Academy Lundgaard a Fernado Alonso et Esteban Ocon qui lui bloquent la route.

Devant tout le monde seuls Mick et Callum possèdent leur destin. Le second serait champion s’il accumule les victoires, les tours les plus rapides et les Polonais ou si Mick échoue. Cela place le jeune Schumacher dans cette position délicate où il a beaucoup plus à perdre que n’importe lequel de ses rivaux. Bien que gagner ou perdre soit le résultat d’un an de travail, il est clair que lorsque cela se produit au dernier moment, cela a un arrière-goût plus épique ou amer de la tragédie.

Pour lui, Mick essaiera de lier les choses ce premier de la semaine. Il est essentiel pour n’importe lequel de vos adversaires de gagner et, en plus, de prendre les points supplémentaires des tours rapides ou de la pole. C’est un combat qui peut profiter à Mick s’ils se volent des points… mais aussi lui causer plus de problèmes car ils vont tout faire.

