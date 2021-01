Tesla a livré 499550 voitures en 2020, soit une augmentation de 36% par rapport à l’année précédente et atteint pratiquement l’objectif qu’Elon Musk s’était fixé, qui voulait atteindre un demi-million de véhicules. Sa production a été de 509 737 unités.



Il est à noter que l’objectif de 500 000 livraisons annuelles a été fixé en janvier 2020, avant que les ventes automobiles ne soient affectées dans le monde par la perturbation de la pandémie COVID-19. Malgré cette circonstance, Tesla n’a pas révisé son objectif initial.

Le constructeur automobile le plus précieux au monde a livré 180570 voitures au quatrième trimestre à la suite d’une série d’incitations pour les acheteurs, comme une campagne qui comprenait trois mois gratuits de conduite entièrement autonome à tous les conducteurs qui ont reçu leur Tesla avant le nouvel an.

Tesla a livré 442511 unités du modèle 3 et du modèle Y au cours de l’année 2020, et 57039 exemplaires du modèle S et du modèle X. La marque ne donne pas les données exactes de chaque modèle et ne révèle pas le nombre de ventes qu’elle a sur chaque marché.

Le grand défi de Tesla en 2021 sera d’augmenter sa capacité de production au même rythme que la demande pour ses véhicules croît. Sur la rétine de tout le monde se trouve le cas de la gigafactory de Shanghai, construite en moins d’un an grâce à la sympathie du gouvernement et à la singularité du pays. La préparation des centres de Berlin et d’Austin, ce dernier responsable du Cybertruck, sera plus complexe.

La société d’Elon Musk a terminé l’année pour une valeur de 668,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 720% par rapport à 2019.

«Félicitations à l’équipe Tesla pour ce bel exploit. Au début de Tesla, je croyais avec optimisme que nous avions 10% de chances de survie », a déclaré Musk via les réseaux sociaux.

Tesla a également annoncé que les livraisons du Model Y en Chine commenceraient très prochainement.

