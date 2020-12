Ils voient leur plus grand rival dans le groupe Volkswagen

Ils suggèrent que les marques qui ne font pas tout leur possible avec la voiture électrique échoueront

Tesla reste la référence mondiale en matière de batteries de voitures électriques, mais ses rivaux rattrapent leur retard. C’est le résultat d’une enquête commandée par UBS, qui souhaitait savoir comment les acteurs du marché automobile font actuellement la transition vers l’électromobilité.



Les analystes ont «vidé» les batteries de sept fabricants différents, dont Volkswagen, Toyota, BMW et General Motors, et leur conclusion est qu’ils sont toujours à la traîne par rapport à la technologie que Tesla utilise aujourd’hui. Même ainsi, ils soulignent que la différence est moindre que par le passé.

La conception de Tesla est toujours la meilleure du marché, mais UBS note que son avance diminue en raison du développement de ses rivaux et parce qu’elle n’a pas la capacité de produire toutes les cellules de batterie dont elle a besoin, elle doit donc se tourner vers des fournisseurs tels que Panasonic, LG ou CATL qui fonctionnent également avec d’autres marques.

Les analystes de Wall Street affirment que le groupe Volkswagen est le plus proche rival de Tesla. Le géant allemand s’est engagé à investir 33 milliards d’euros pour la période 2021-2025 et a impliqué ses grandes marques dans la course à l’électrification, en favorisant la coopération entre les entreprises et en créant une nouvelle “ culture du risque ” avec le projet Artemis .

“Alors que Tesla continue de mener avec la meilleure technologie de groupe motopropulseur, son leadership en matière de prix des cellules de batterie est plus bas maintenant et dépendra de sa nouvelle conception brevetée pour l’avenir”, ont écrit les analystes dans une note d’octobre qui a venez à la lumière maintenant.

UBS fait référence à la nouvelle cellule de batterie 4680, dévoilée en septembre lors du Tesla Battery Day et devant entrer en production en 2021 dans des Tesla Model Y assemblés à la gigafactory de Berlin. Avec d’autres innovations, elle réduira les coûts de 56% et offrira 54% d’autonomie en plus, si les prévisions de l’entreprise sont respectées.

Les analystes disent que les constructeurs qui veulent survivre à l’ère de la voiture électrique devront «y aller» dans la transition.

«La combinaison d’une courbe de réduction des coûts abrupte avec un environnement législatif pro-électrique oblige les constructeurs automobiles à« tout mettre en œuvre »dans leur stratégie électrique, ce qui signifie que les stratégies conçues pour avec les émissions de CO2, ils échoueront certainement.

