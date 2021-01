Disponible à partir de 51000 euros sur le marché espagnol

L’autonomie maximale est de 580 kilomètres

Le Tesla Model 3 est le produit phare de la société d’Elon Musk. Présenté en 2016, il a commencé les livraisons en 2017. Il se décline en trois configurations allant de 430 à 580 kilomètres d’autonomie et en Espagne son prix varie entre 51 000 et 65 990 euros, selon l’option mécanique choisie.



La Model 3 est la voiture d’entrée de gamme de Tesla, en attendant un modèle plus abordable qui arrivera dans les prochaines années et sera proche de 25000 $ – si vous respectez la différence de prix actuelle avec les États-Unis, il est possible que dans L’Espagne coûte un peu plus de 30 000 euros.

C’est l’un des deux best-sellers du portefeuille de la marque américaine, le Tesla Model Y étant le second.

L’une de ses alternatives les plus claires est la Volkswagen ID.3.

TESLA MODEL 3 2021: EXTÉRIEUR

Il Tesla modèle 3 C’est une berline de 4,69 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut. Sa bataille est de 2,88 mètres. Le Cx annoncé par la firme américaine est de 0,23.

Les changements que la version 2021 du modèle présente à l’extérieur ont à voir avec l’élimination des détails chromés, qui sont maintenant peints en noir mat. Ceux-ci sont présents sur les cadres de fenêtres et sur les poignées de porte.

Les jantes varient en fonction de la version. Ils peuvent être de 18 pouces avec un design caréné, 19 pouces avec une touche plus sportive et 20 dans le cas de la version Performance.

TESLA MODEL 3 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Tesla modèle 3 2021 il ne diffère également que par les détails de ce qui est déjà connu. Le noir piano de la console centrale disparaît pour laisser place à une finition métallique.

Les dessous de verre sont maintenant visibles.

Une surface de chargement sans fil avec une capacité pour deux Smartphones apparaît dans la zone avant.

Il tronc, d’une capacité de 542 litres, comprend un système d’ouverture automatique de série.

Le miroir intérieur est électrochrome.

Le volant intègre un système de chauffage.

La nouvelle pompe à chaleur est incorporée poulpe, déjà présent dans le Tesla Model Y.

TESLA MODEL 3 2021: MÉCANIQUE

Il Tesla modèle 3 2021 propose à nouveau trois versions différentes. Le premier est connu comme Autonomie standard Plus. Il maintient sa batterie de 60 kilowattheures et une puissance de 238 chevaux. Il augmente, oui, son autonomie, qui devient 430 kilomètres au lieu des 404 précédentes selon WLTP. L’accélération de la berline dans ce cas est de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,3 secondes et sa vitesse maximale de 225 kilomètres / heure.

La version Grande autonomie marque le premier avec la transmission intégrale, puisque le précédent était la propulsion. Il a une batterie de 75 kilowattheures et une puissance de 351 chevaux. Il y a une amélioration de l’accélération de deux dixièmes de seconde pour arrêter le chronomètre en 4,4 secondes en passant de 0 à 100 kilomètres / heure. Son autonomie augmente de 13 kilomètres pour atteindre 580.

Il Performances de la Tesla Model 3 c’est le plus puissant de tous avec 480 chevaux. Il partage batterie et système de traction avec la variante Great Autonomy, même si son autonomie reste à 567 kilomètres, un chiffre qui dépasse de toute façon de 37 ce qu’il offrait avant cette mise à jour. Parcourez de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,3 secondes.

TESLA MODEL 3 2021: PRIX

La Tesla Model 3 est disponible à partir de 51 000 euros dans la variante Standard Autonomy Plus, à partir de 59 000 euros dans la Grande Autonomie et à partir de 65 990 euros dans la Performance.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 15/01/2021 Prix mis à jour en janvier 2021. 19/10/2020 Tesla met en vente le nouveau Model 3 2021. 23/12/2019 Mise à jour logicielle pour la version Long Range. 15/11/2019 Nouvelles données d’accélération pour la version Performance. 28/07/2017 Livraison de la première unité de la Tesla Model 3 31/03/2016 Présentation de la Tesla Model 3

