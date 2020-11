La Tesla Model S est la berline de marque Elon Musk. Il a été introduit en juin 2012 et depuis lors, il a reçu plusieurs mises à jour pour mettre à niveau ses avantages. Le dernier arrive en novembre 2020 et vous permet d’accréditer un maximum de 652 kilomètres d’autonomie. Il est disponible en Espagne à partir de 79 990 euros.



La Model S est le modèle le plus sportif que Tesla a en circulation pour le moment, en attendant la Tesla Model S Plaid prévue pour la fin de 2021 et le redoutable Tesla Roadster, qui sera fait prier jusqu’en 2022. Ses rivaux incluent des noms comme le Porsche Taycan ou le Lucid Air.

TESLA MODEL S 2020: EXTÉRIEUR

La Tesla Model S a été présentée en 2012 et a reçu un restylage en 2016, par conséquent, on attend beaucoup de découvrir à quel point les changements esthétiques seront profonds avec la mise à jour prévue pour le second semestre de 2019.

Si les prévisions sont respectées, le renouvellement de la Model S introduira des éléments du Model 3 et du Roadster dans des éléments tels que le groupe optique et les pare-chocs.

La Model S propose des roues de 19 pouces avec une finition argentée de série. Le propriétaire peut opter pour une finition carbone ou installer directement une spécification de 21 pouces, également en finition carbone.

Les dernières fuites – du portail electrek.co – confirment la disponibilité imminente des pneus aérodynamiques. Certains propriétaires ont constaté que cette option était disponible sur l’affichage numérique du modèle. Ils devraient être dans le modèle 3, le modèle S et le modèle X.

Photo: Electrek

TESLA MODEL S 2020: INTÉRIEUR

Les modifications apportées à la Tesla Model S 2020 seront vraisemblablement concentrées sur l’intérieur, car Elon Musk a déjà anticipé qu’il mettra en œuvre certaines des solutions présentes dans le Tesla Model 3, à la fois en termes de tableau de bord et d’écran numérique du pour gérer le système multimédia, qui deviendra flottant et horizontal.

La Model S renouvelée équipera également les mêmes sièges que l’on retrouve dans les finitions supérieures du Model 3

TESLA MODEL S 2020: ÉQUIPEMENT

La Tesla Model S propose en standard le soi-disant pilote automatique –Autopilot–, qui permet à la voiture d’accélérer, de freiner et de tourner automatiquement lorsqu’il y a d’autres véhicules et des piétons dans sa voie.

Le propriétaire peut intégrer la capacité de conduite autonome –Full Self-Driving– qui, à partir de septembre 2019, a un coût de 6 400 euros. Il peut être acheté rétrospectivement, mais Tesla prévoit que son prix augmentera à mesure que sa fonctionnalité s’améliorera.

La capacité de conduite autonome comprend la navigation par pilote automatique de l’entrée de l’autoroute à la sortie, le changement de voie automatique, le stationnement en libre-service et la possibilité de retirer de manière autonome la voiture de l’espace de stationnement. À l’avenir, cela comprendra la reconnaissance des feux de signalisation, une véritable conduite autonome sur les routes urbaines et la possibilité pour la voiture de venir chez nous lorsque nous la sortons d’un parking.

La Tesla Model S est disponible en deux versions: grande autonomie et performances. En plus de différer en termes de performances – voir la section suivante -, ils présentent également des différences quant à la qualité des finitions intérieures.

La Grande Autonomie est disponible en trois finitions: noir avec décoration en bois de frêne, noir et blanc avec décoration en bois de frêne et crème avec décoration en bois de chêne.

La Performance comprend les trois finitions précédentes et en ajoute deux autres – entièrement noir, blanc et noir – avec de la fibre de carbone comme élément de finition.

Les modèles Long Range et Performance sont tous deux dotés d’un système audio haut de gamme, d’un groupe temps froid avec sièges chauffants pour tous les passagers, d’un volant chauffant, de dégivreurs d’essuie-glaces et de radiateurs de buses d’essuie-glace. Le système de filtration d’air HEPA empêche les odeurs désagréables de pénétrer dans l’habitacle. Comprend un an de connectivité premium avec des cartes satellite avec visualisation du trafic, navigateur Internet, mises à jour sans fil et diffusion en continu de musique et de médias sur Internet. Il comprend également des phares antibrouillard à DEL, un toit en verre teinté, des rétroviseurs extérieurs chauffants à rabattement électrique et des modes de conduite personnalisés.

TESLA MODEL S 2020: MÉCANIQUE

La Tesla Model S dispose de deux moteurs électriques indépendants, un par essieu, qui fournissent une transmission intégrale.

La version Great Autonomy délivre 562 chevaux et annonce en Espagne une autonomie de 652 kilomètres en cycle WLTP.

La marque a élargi sa gamme à plusieurs reprises ces derniers mois. En juin 2020, il est passé de 629 à 646 kilomètres EPA et en novembre, ce chiffre passe à 658 kilomètres.

Il a une vitesse de pointe de 250 kilomètres / heure et une accélération de 0 à 100 en 3,8 secondes.

La version Performance développe 796 chevaux et annonce en Espagne une autonomie de 639 kilomètres en cycle WLTP.

En octobre 2020, toujours en homologation US EPA, la marque a élargi son autonomie de 560 à 622 kilomètres.

La vitesse de pointe passe à 261 kilomètres / heure et la capacité d’accélération s’envole: de 0 à 100 kilomètres / heure en 2,5 secondes. Un gain d’un dixième de seconde.

TESLA MODEL S 2020: PRIX

La Tesla Model S est disponible à partir de 79990 euros dans la version longue portée et à partir de 96990 euros dans la performance, après une réduction de 3.000 euros a été appliquée au montant précédent en octobre 2020, qui s’est ajoutée à une autre réduction de 4810 euros en mai de la même année.

Il est également disponible en location.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 24/11/2020 Prolongez votre autonomie. 13/10/2020 Réduit son prix de 3.000 euros. 17/06/2020 Sa version Grande Autonomie gagne 15 kilomètres en cycle NEDC. 27/05/2020 Il réduit son prix d’environ 5 000 euros. 21/04/2020 Plus d’accélération dans la version Performance. 24/09/2019 Jantes aérodynamiques.

