La Tesla Model X est une voiture électrique de type SUV développée par la firme Elon Musk. Introduit en février 2012, il est entré en production en 2015. Il attribue jusqu’à 619 chevaux et 507 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP. Sa version la moins chère démarre à 88 990 euros.



Le Model X est le premier SUV de Tesla. Il se distingue par ses portes de type papillon et sa structure pouvant accueillir jusqu’à sept places. Malgré son ancienneté, son autonomie le rend apte aux longs trajets, comme son frère Tesla modèle S. Parmi ses rivaux, le Audi Q7, il BMW X5, il Mercedes-Benz GLS et le Volvo XC90, même s’ils ne sont pas électriques.

Le modèle X pourrait subir une légère refonte dans les mois à venir. En fait, les publicités de Tesla ont reçu l’ordre de vendre les unités en stock avant la fin du mois. Plus de voitures n’ont été fabriquées depuis un mois, selon Elektrek des États-Unis. Cette mesure s’applique également au modèle S.

TESLA MODEL X: EXTÉRIEUR

Le Tesla Model X mesure 5,05 mètres de long. Il pèse 2533 kilos dans sa version Great Autonomy et 2572 kilos dans la variante Performance.

La caractéristique la plus distinctive de la Tesla Model X sont ses portes papillon, qui la rendent instantanément reconnaissable. Ils améliorent l’accès aux rangées arrière et s’ouvrent sur les parkings les plus étroits. Ils ont des capteurs pour surveiller la proximité des environs.

Sa capacité de stockage est de 2 487 litres et il peut remorquer jusqu’à 2 250 kilos.

La firme Palo Alto souligne ses excellents résultats en termes de sécurité, avec une note de cinq étoiles aux tests de la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Association.

Pour démontrer sa stabilité, Tesla a soumis son modèle à un test qui vise à simuler une dérive latérale à la sortie d’une courbe ou similaire. Au moyen d’un mécanisme, il lance le véhicule vers une zone préparée à cet effet avec ce qui semble être du sable très fin, qui simule une sortie d’autoroute et soumet le véhicule à une forte inertie latérale.

TESLA MODEL X: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Tesla Model X peut être commandé dans une configuration à cinq, six ou sept places.

La rénovation prévue début 2021 se concentrera sur le tableau de bord et la console centrale, ainsi que sur la qualité des finitions.

Le modèle X est proposé de série avec cinq sièges, disposés en deux rangées avant et en deuxième rangée avec de la place pour trois passagers, avec un motif 2 + 3.

La configuration la plus chère – 6 900 euros – est la configuration à six places. En cela, une troisième rangée est installée pour deux autres occupants et le siège central de la deuxième rangée disparaît, laissant un schéma 2 + 2 + 2.

L’option sept places a un coût supplémentaire de 3700 euros. Il conserve la deuxième rangée de trois sièges, qui est offerte de série, qui est complétée par une troisième rangée pour deux autres occupants. Cela donne un style 2 + 3 + 2.

En 2019, le Model X a reçu de nouveaux sièges avant moins encombrants que les originaux, avec plus d’espace pour les jambes. Ils ont également une poche à l’arrière pour élargir le rangement intérieur.

L’intérieur de la Tesla Model X s’inspire de la philosophie de la marque, car il ne pourrait en être autrement. La console centrale est dominée par un écran tactile numérique de 17 pouces qui agit comme le centre nerveux de l’ensemble du véhicule. Le tableau de bord est également un autre écran.

Les occupants de la cabine apprécieront également la lumière apportée par son généreux pare-brise panoramique, qui s’étend jusqu’à la tête du conducteur et du passager avant. Tesla le définit comme le plus grand de tout le secteur. Il intègre une teinte solaire optimisée.

Il dispose d’un éclairage d’ambiance intérieur à LED, de sièges chauffants dans toute la cabine, d’un volant chauffant et d’un système multimédia avec 17 haut-parleurs, entre autres fonctionnalités.

TESLA MODEL X: ÉQUIPEMENT

Le Tesla Model X est proposé en standard avec la technologie de pilote automatique de Tesla, qui permet à la voiture de tourner, d’accélérer et de freiner automatiquement lorsqu’il y a d’autres véhicules et des piétons dans sa voie.

Comme n’importe quelle autre Tesla, vous pouvez bénéficier d’une capacité de conduite autonome complète – Auto-conduite complète – moyennant un coût supplémentaire. C’est la technologie qui aboutira à terme à une véritable autonomie. Aujourd’hui, il comprend des fonctionnalités telles que le stationnement en libre-service et le pilote automatique sur autoroute.

Le Model X peut être acheté avec cinq intérieurs: bois de frêne en configuration sombre –standard– ou en bicolore blanc-noir –1 600 euros–, bois de chêne en configuration crème –1 600 euros–, fibre de carbone en configuration sombre –500 euros– ou en bicolore noir et blanc –2 100 euros–.

TESLA MODEL X: MÉCANIQUE

Le Tesla Model X est équipé de deux moteurs indépendants, un sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière, qui fournissent quatre roues motrices et contrôlent numériquement le couple.

La version Great Autonomy attribue jusqu’à 507 kilomètres dans le cycle WLTP avec une vitesse maximale de 250 kilomètres / heure et une accélération de 0 à 100 en 4,6 secondes. Il a 422 chevaux.

La version Performance intègre le mode Ludicrous. Il est situé à 487 kilomètres en cycle WLTP, également avec une vitesse maximale de 250 kilomètres / heure, mais avec une accélération de 0 à 100 en 2,9 secondes. Il a jusqu’à 619 chevaux.

Depuis juillet 2020, il convient à des charges de 250 kilowatts dans les Superchargeurs, bien que pour l’instant il semble que cette capacité ne soit disponible que pour les nouvelles unités. Jusqu’à présent, il supportait 225 kilowatts.

TESLA MODÈLE X: PRIX

La Tesla Model X est disponible à partir de 88 990 euros dans sa version Grande Autonomie et à partir de 105 990 euros dans la variante Performance. Cela représente une économie de respectivement 4610 et 3810 euros sur le prix des deux options avant mai 2020.

Il est également disponible en location.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 18/01/2021 Renouvellement imminent. 13/07/2020 étend sa capacité de charge en Superchargeurs à 250 kilowatts. 27/05/2020 Son prix baisse d’environ 4500 euros. 29/10/2019 Nouveaux sièges avant. 10/05/2015 Premières données du modèle.

