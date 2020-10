Les systèmes de conduite autonomes ont pris un énorme coup de pouce dans le secteur automobile, et il est courant d’en voir de plus en plus voitures Cependant, avec ces types de technologies intégrées, certains facteurs indiquent encore que ces systèmes ne sont pas entièrement adaptés et sûrs.

C’est pourquoi, pour la deuxième fois, le Institut Euro NCAP a testé plusieurs systèmes de conduite semi-autonomes disponibles dans le commerce, connus sous le nom de ADAS (Systèmes avancés d’assistance à la conduite) o Systèmes avancés d’aide à la conduite.

Il est à noter que ces systèmes n’ont pas le même degré d’efficacité les uns que les autres, c’est pourquoi l’Euro NCAP a mis les systèmes de conduite semi-autonomes de 10 véhicules, en particulier la Renault Clio, Peugeot 2008, Nissan Juke, Ford Kuga, Volkswagen Passat, BMW Série 3, Tesla modèle 3, Volvo V60, Mercedes-Benz GLE et Audi Q8.

Ce que beaucoup penseraient, c’est que Tesla, l’une des marques qui se vante le plus de la conduite autonome dans ses véhicules avec pilote automatique, sortirait bien de ces tests, cependant, la cote du Tesla Model 3 laissait beaucoup à désirer.

Tesla Model 3. / Photo: avec l’aimable autorisation de Tesla.

La marque qui promet une conduite autonome d’ici quelques années a obtenu la note de ‘Modérer– une note surprenante étant donné que le Model 3 est excellent en matière de virage, de suivi de la voie, d’éviter une collision et de maintenir des distances de sécurité. Cependant, le protocole de test Euro NCAP accorde une grande importance à l’implication du conducteur. On considère que la voiture doit éviter à tout prix que l’attention du conducteur diminue, et c’est précisément cet aspect qui a soustrait des points.

Selon les informations de Motorpasión, le modèle 3 n’offre pas la flexibilité au conducteur d’interagir avec la voiture, même en utilisant le pilote automatique. Si le conducteur prend le contrôle, il est laissé sans assistance. Et inversement, si vous activez l’assistance (le pilote automatique), “le système devient plus autoritaire que coopératif”, selon Euro NCAP. Le choix d’Autopilot comme nom commercial du système a également été critiqué pour être trompeur.

C’est pour cette raison que Tesla n’a pas réussi à se positionner comme le leader des systèmes de conduite autonome, même au-dessus de ses modèles tels que Ford Kuga, Audi Q8, BMW Série 3 Oui Mercedes-Benz GLE. Tesla devra probablement se mettre au travail pour corriger ce problème et devenir la meilleure option dans les systèmes de conduite autonome avant sa concurrence.

