L’organisation fait confiance à l’allemand et à son expérience en aménagement urbain

Son objectif pour 2021 est que son GP soit l’un des meilleurs de toute la saison

Ils veulent une course rapide avec des dépassements à tout moment

Hermann Tilke sera en charge de la conception du circuit de Djeddah, où se déroulera l’année prochaine le premier GP d’Arabie Saoudite de Formule 1. L’organisation de l’événement a sélectionné l’Allemand pour sa grande expérience sur ce type de piste et son projet sera centré sur en favorisant le dépassement.



Le président de la Fédération saoudienne du sport automobile, le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, a annoncé que le projet du circuit de Djeddah a été confié à Hermann Tilke, le concepteur de circuits comme celui de Sotchi ou de Bakou.

“Vu le temps dont nous disposons, il est devenu clair pour nous que la meilleure option pour nous est de contacter directement Tilke. Il faut travailler vite et c’est un circuit urbain, ce n’est pas un nouveau projet dans lequel on repart de zéro, donc on veut avoir quelqu’un qui a déjà de l’expérience dans ce type de pistes », a commenté le président de la Fédération dans des déclarations sur le portail Web ..

D’autre part, l’Arabie saoudite promet de travailler très dur pour que leurs événements ne soient pas simplement un de plus, mais qu’ils soient les meilleurs de toute l’année. La Fédération veut que les courses dans le pays soient pleines de dépassements et malgré les limites qu’elles auront, elles croient qu’elles pourront atteindre leurs objectifs.

“80% du circuit est fait et nous travaillons en étroite collaboration avec la Formule 1, avec Ross Brawn et avec Tilke. nous nous ne voulons pas être juste une autre raceNous voulons une course spéciale, différente, la meilleure. Pour cette raison, nous travaillons très dur pour avoir une course passionnante et non une course dans laquelle il n’y a pas de dépassement », a-t-il remarqué.

“Nous voulons avoir des courses de Formule 1 parce que nous voulons qu’il y ait de l’excitation et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Bien sûr, c’est un circuit urbain et nous avons nos limites, nous n’avons pas tout le terrain disponible, mais si vous regardez la promenade côtière à Djeddah vous permet de vous faire une idée de ce que cela peut être », a-t-il ajouté.

Enfin, l’Arabie saoudite ne veut pas d’une course de cortège sans dépassement comme c’est parfois le cas à Monaco, ce qu’elle veut c’est que les pilotes aillent à la limite à tout moment et qu’il y ait aussi de nombreux changements de positions sur la piste tout au long du test.

“Je peux te dire ça ce ne sera pas une course lente, notre objectif est qu’il y ait beaucoup de dépassements. On adore Monaco par exemple, c’est un événement incroyable, mais on peut difficilement le dépasser, donc ce n’est pas excitant. Nous voulons qu’un circuit urbain ait une course incroyable et nous travaillons main dans la main avec la Formule 1 pour atteindre cet objectif », a promis Khalid Bin Sultan Al Faisal de conclure.

