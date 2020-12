Le Kaiser continue de se remettre de son brutal accident il y a près de sept ans

Quant à Mick Schumacher, il prédit un avenir prometteur en F1

Le président de la FIA, Jean Todt, assure que son ami Michael Schumacher reçoit un traitement pour pouvoir retrouver une vie plus normale dès le moment de son accident. Le Français souhaite également le meilleur au fils du Kaiser, Mick Schumacher, pour ses débuts en Formule 1 l’an dernier avec Haas.



Todt a toujours voulu être discret sur la santé de son ami Michael. Le fracés révèle que depuis l’accident, Schumacher a reçu un traitement pour retrouver une vie plus normale.

«Je suis très discret sur la question de Michael, il a eu un accident très grave en décembre 2013 et que malheureusement cela a eu de grandes conséquences. Depuis, il suit un traitement pour retrouver une vie plus normale.“Todt l’a reconnu dans une interview pour le journal français Ouest-France, à l’occasion de la présentation de son livre” Des millions de vies à sauver … sur les routes du monde “.

D’autre part, il est très heureux que Mick Schumacher fasse ses débuts en Formule 1 l’année prochaine, car il était un enfant, il est né en 1999. Il est clair que le jeune Allemand est un pilote très talentueux et qu’il pourra peut-être égaler le performance montrée par Romain Grosjean et Kevin Magnussen cette saison.

«Je suis ravi pour Mick, il fait partie de ma famille. C’est un garçon que j’ai vu naître et j’ai une affection particulière pour lui. Il a une grande passion pour la course et si les choses se passent bien, il sera heureux. Il a des qualités pour en tirer le meilleur parti. et pourra égaler les performances des pilotes que Haas a eues cette année », a-t-il ajouté.

“Si un jour il a une voiture comme la Mercedes, il aura de meilleurs résultats. Ce à quoi nous pouvons nous attendre pour lui et pour la Formule 1, c’est que dans les années à venir, il y aura plus de voitures qui pourront approcher Mercedes”, a commenté Todt pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard