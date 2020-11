Look classique, mais technologie moderne sur une partie minimale de la Giula GT d’origine

Offre 518 chevaux et accélère de 0 à 100 en 3,4 secondes

De ma jeunesse, je me souviens avec une nostalgie particulière de la voiture de tourisme européenne et bien plus encore des combats dans la catégorie 2 litres entre la BMW 2002 – préparée par Alpine et Schnitzer -, la Ford Escort de Broadspeed et l’Alfa Romeo GTAm d’Autodelta et Conrero.



Nous avions toutes ces voitures en Espagne entre les mains de pilotes tels que Jorge Babler, José Manuel Lencina, Jaime Sanz de M., José Manuel Uriarte, Emilio Zapico, Javier Juncadella, Rodolfo Zonno et Rafa Barrios entre autres. De plus, certains d’entre eux ont fait leurs premiers pas en Europe.

Je ne sais pas laquelle des trois voitures j’ai le plus aimé! Peut-être l’Alfa Romeo GTAm, peut-être parce qu’il s’était rallié avec une Alfa GTV2000. C’est pourquoi lorsque j’ai vu cette Totem GT, je me suis souvenu de cette époque, les années 70, où la National Touring Car a atteint un niveau spectaculaire.

Les Italiens de Totem Automobili ont rejoint le ‘Restomod’, en restaurant des véhicules classiques, mais en leur fournissant des éléments modernes. Pour certains, un sacrilège. Pour d’autres, une façon de pouvoir profiter du style des classiques sans être soumis à des contraintes environnementales … et cela passe par une électrification totale.

Le Totem GT a une carrosserie directement inspirée de l’Alfa GTAm, dans laquelle pour certains Am c’était pour l’Amérique et pour d’autres le m était pour GTA «modifié». En tout cas, il s’agissait de la version la plus puissante de l’Alfa Romeo Giulia GT, dont ils dérivaient la GTV plus sportive avec un moteur de deux litres, la Giulia GTA, qui est essentiellement une piste de course, et la GTAm. Ces deux dernières versions développées par Autodelta.

La transformation est réalisée à partir d’un châssis monocoque Giulia GT Junior 1300/1600. Mais le moteur “ bialbero ” à 4 cylindres est remplacé par un moteur électrique de 518 chevaux – plus du double de ce que le meilleur GTAm a donné – et 940 Newton mètres de couple. Une batterie de 50,4 kilowattheures permet une autonomie de 320 kilomètres… mais elle augmente considérablement le poids du véhicule à 1 270 kilos. Une puissance pratiquement identique à celle de l’actuelle Giulia GTA, légèrement au-dessus, et un peu inférieure à celle attendue par la Giulia GTAm (https://soymotor.com/coches/noticias/alfa-romeo-giulia-gta-973262), mais plus léger que les deux.

Seulement 10% du châssis d’origine est conservé. La carrosserie est en fibre de carbone, la suspension avant MacPherson, la suspension arrière multibras en aluminium et est ancrée dans le même sous-châssis qui supporte le moteur, qui offre sa puissance à l’essieu arrière exclusivement.

Les bénéfices annoncés sont spectaculaires: 245 kilomètres / heure de vitesse de pointe. Et une petite innovation, un liquide d’origine militaire permet aux cellules de la batterie de rester à 38 degrés pour des performances optimales. Le point de charge est camouflé sous la trappe qui donnait accès au réservoir de carburant dans la version d’origine.

L’intérieur est classique, vintage, fabriqué à la main, avec beaucoup d’éléments en cuir et en carbone; les sièges sont fabriqués dans ce matériau et l’arche de sécurité ne manque pas pour donner la touche racing. Même avec un levier de vitesses qui rappelle l’original, bien que sa fonction ne soit que simulée … mais le tableau de bord est numérique, mais avec un look classique. Et l’intérieur est personnalisable.

A l’extérieur, les phares suivent le design classique, mais les feux sont à led … et l’absence de pare-chocs est perceptible, comme dans la GTAm.

Transformation totale pour les amoureux de la nostalgie … avec possible. Seuls 20 exemplaires seront fabriqués qui commenceront à être livrés en 2022 et leur prix n’est pas à la portée de beaucoup: 430000 euros, il est censé être taxes séparément.

