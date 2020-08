Date publiée: 29 août 2020

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a qualifié les performances de Ferrari de 2020 de «pas assez bonnes pour la Formule 1», ajoutant que «certains membres de l’équipe» sont à blâmer.

Il est indéniable que 2020 a été une saison difficile pour la Scuderia.

Après avoir fait des progrès positifs vers Mercedes à l’avant en 2019 et remporté trois victoires en course, l’équipe a été reléguée cette année au combat au milieu de terrain.

Mais lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique, le même endroit où l’équipe a obtenu un lock-out au premier rang l’an dernier, Charles Leclerc n’a réussi que la 13e place avec Sebastian Vettel prêt à commencer la 14e place.

C’est un nouveau point bas dans une saison déjà triste pour Ferrari, et Wolff n’est pas content de voir «certains membres de l’équipe» entraîner leur rival bien au-dessous du combat au sommet.

«Ferrari est une marque emblématique et ils devraient courir tout en avant», a-t-il déclaré à Motorsport-Magazin.com.

«Ce n’est pas bon pour la Formule 1, ce n’est pas bon pour la compétition en tête.

«Je ressens beaucoup avec tous les Tifosi et les employés de Ferrari pour ce manque de performance.

«À la fin, il faut s’interroger sur les priorités qui ont été fixées ces derniers temps et d’où vient le manque de performance. Mais dans l’ensemble, personne des fans et de Ferrari ne mérite un tel résultat.

«Il est faux de dire« priorités Ferrari », car cela entraîne Ferrari et tout le monde chez Ferrari dans ce domaine. Ce sont peut-être les décisions qui ont été prises au sein de l’équipe, par certains membres de l’équipe. »

Résultats de Ferrari:

Spa 2019:

FP1: P1 et P2

FP2: P1 et P2

FP3: P1 et P2

Qualy: P1 et P2

Spa 2020:

FP1: P14 et P15

FP2: P15 et P17

FP3: P17 et P20

Qualités: P13 et P14 # F1 pic.twitter.com/2riqZi1ZZ5

