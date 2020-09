Date publiée: 1 septembre 2020

Des vainqueurs de course aux sans points en 12 mois, Mattia Binotto dit qu’il est «faux d’utiliser le mot crise» pour décrire la situation de Ferrari.

Cependant, il a insisté une fois de plus sur le fait que si Ferrari peut ressentir le pincement «plus» que d’autres après les directives techniques moteur de l’année dernière, «tous» les fabricants de moteurs ont perdu de la puissance.

La saison dernière, Ferrari a fait un doublé sur la grille de Spa-Francorchamps et a enchaîné avec un 1-2 en Grand Prix, la première victoire de l’équipe de cette saison.

Cette année, Sebastian Vettel et Charles Leclerc n’ont pas réussi à sortir de Q2 avant de terminer 13e et 14e dans la course de 44 tours.

Hormis les héros du premier tour de Leclerc, Ferrari n’a dépassé que deux voitures rivales tout au long du Grand Prix.

« Je pense qu’il est faux d’utiliser le mot crise pour le moment que nous traversons », a expliqué le chef d’équipe Binotto à Sky Italia.

«C’est certainement un très mauvais résultat dans une saison difficile que nous traversons.

«Mais nous savions que cela allait arriver, nous l’avons vu lors des essais hivernaux, puis [car update] gel et l’impossibilité de développer la voiture. »

Binotto admet qu’il doit assumer la «responsabilité» en tant que chef d’équipe pour la forme actuelle de Ferrari, qui a laissé la Scuderia à la cinquième place du championnat des constructeurs.

Il est cependant déterminé à voir l’équipe à travers.

«Nous assumons tous la responsabilité de cette situation», a-t-il déclaré.

«Je prends cela comme chef d’équipe ainsi que pour tous ceux qui travaillent à Maranello.

«Nous sommes tous dans le même bateau.

«Mais bien que l’équipe soit au milieu de la tempête, nous sommes très unis. Il n’y a pas de crise, pas de tension.

« [Instead] il y a de l’amertume et de la frustration en chacun de nous. Mais je crois que cette frustration doit se transformer en réaction et en détermination.

Bien que Ferrari ait été submergée dans les lignes droites du circuit de Spa, notamment en termes de puissance et de rythme, Binotto a une fois de plus insisté sur le fait que tous les motoristes ressentent le pincement suite aux directives techniques de l’année dernière.

«Ce qui se passe, en fait, c’est que nous avons une voiture qui a perdu de la puissance, tout comme tous les motoristes l’ont perdue», a-t-il déclaré. «Nous plus que les autres.

«L’année dernière, le moteur couvrait en partie les limites de la machine, mais cette année ce n’est plus le cas.

«Les limites de la machine émergent. Sur ce point, il est clair que nous devons nous améliorer.

