En résumé: le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’équipe gardait ses options ouvertes concernant sa composition de pilotes pour la saison prochaine.

Haas a le partenariat de pilotes le plus ancien en F1 pour le moment, avec Mercedes, mais Steiner a indiqué que l’équipe pourrait envisager de remplacer Romain Grosjean ou Kevin Magnussen pour la saison 2021 de F1:

Nous venons d’avoir le Concorde [Agreement] fait et je n’ai pas parlé avec Gene [Haas] sur les pilotes encore. Je veux sa contribution aux pilotes, donc cela viendra bientôt, dès qu’il pourra se rendre à une course, nous nous asseyons et en discuterons. Mais pour le moment, tout est sur la table, du maintien des pilotes à l’obtention de deux rookies.

La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd’hui confirmer qu’entre le vendredi 21 août et le jeudi 27 août, 3 591 essais pour COVID-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel. Parmi ceux-ci, une personne a été testée positive. – F1 Media (@ F1Media) 28 août 2020

IndyCar un pas de plus vers le festival de course de rue à Nashville, selon le groupe (Fox 17)

« IndyCar est un pas de plus vers l’organisation d’une course de rue à Nashville, ont déclaré vendredi les organisateurs du Grand Prix de Music City. »

Une montagne plus raide à gravir que l’Eau Rouge (Ferrari)

Charles Leclerc: « C’est probablement une surprise d’être si loin en arrière, mais nous manquons de rythme pour le moment et devons travailler dur pour rattraper. Mais je ne m’attends pas à des miracles ce week-end. Notre travail de pilotes est de donner. de notre mieux et c’est ce que j’essaie de faire. Cela s’est déjà produit avant que nous ayons eu des difficultés vendredi et que nous ayons ensuite trouvé une solution samedi, alors j’espère que ce sera le cas demain. «

Vendredi (Renault)

Esteban Ocon: « Nous avons fait un bon pas depuis Barcelone et je suis content de la course d’aujourd’hui. Nous avons compris beaucoup de choses, que nous nous efforcerons de mettre en place demain et dimanche. Cela semble vraiment prometteur pour les qualifications. C’est toujours agréable de voir un secteur violet à côté de votre nom et cela montre que nous avons la vitesse. «

Réaction des pilotes et de l’équipe après les essais libres (AlphaTauri)

« Nous avons perdu un peu de temps avec la voiture de Pierre à cause de quelques dommages à son plancher après avoir heurté un trottoir, ce qui était malheureux, donc il n’a pas eu toute la course que nous aurions aimé dans cette séance. Vous pouvez courir un voiture assez basse et agressive ici, mais l’inconvénient est que si vous courez un peu large, vous pouvez causer pas mal de dégâts. «

Récapitulation du vendredi (Haas)

«Nous n’avons fait aucun tour en FP1, à part les tours d’installation, à cause des deux pannes de moteur. La seule bonne chose d’aujourd’hui est que les gars ont fait un travail fantastique pour remettre les voitures ensemble.»

Chronique de Christian: S’enregistrer pour en savoir plus (Red Bull)

« Si vous regardez les performances en course (d’Albon) au cours des 12 derniers mois, elles ont été formidables et il nous impressionne chaque semaine avec ses dépassements de balle, c’est quelque chose que nous avons toujours recherché chez nos pilotes et il a certainement ce qu’il faut. Lewis a été son ennemi en ce qui concerne un podium au Brésil et même une victoire en Autriche dans la première course cette année et en avoir une à son actif aurait fait des merveilles pour sa confiance. «

Herbert Diess, président du conseil d’administration du groupe Volkswagen (LinkedIn)

« La F1 devenant neutre en CO2 en utilisant des carburants synthétiques est beaucoup plus d’excitation, de plaisir, d’expérience de course, de compétition technologique que la Formule E en conduisant quelques tours en centre-ville en mode jeu. »

