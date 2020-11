Le test aura lieu du 13 au 15 novembre à Castellón

Il était prévu pour le mois d’avril, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire

L’Eco Rally de la Communauté Valencienne débutera ce vendredi dans la ville de Castellón, qui sera l’étape où se clôturera la FIA E-Rallye Regularity Cup – considérée comme la compétition mondiale de la spécialité -, le Championnat d’Espagne des Rallyes d’Energies Alternatives. et la Copa de la Comunitat Valenciana de Energías Alternativas.



L’Eco Rallye débutera le 13 novembre pour les participants de la compétition FIA, tandis que le samedi 14, les participants de la Fédération royale espagnole de l’automobile entreront. Parmi les équipes participantes, un duo de SoyMotor.com, avec Cristóbal Rosaleny au volant d’une Audi e-tron et qui signe ces lignes en tant que copilote.

Le test était initialement prévu pour avril, mais la crise sanitaire l’a contraint à être reporté au 13 novembre. L’événement suivra le schéma de l’année dernière et durera trois jours. Les voitures de compétition FIA partiront vendredi à 10h00 et se termineront dimanche à midi, tandis que les championnats RFEdA auront lieu samedi.

L’organisation a mis en place un protocole sanitaire spécifique pour que le rallye puisse se dérouler avec toutes les garanties possibles. Entre autres mesures, la température de tous les participants sera prise tous les jours et l’utilisation du masque à l’intérieur du véhicule sera obligatoire sauf si le pilote et le copilote forment une unité de coexistence. L’utilisation des communications télématiques entre la Direction de Course et les équipes sera également encouragée.

“Compte tenu de la situation très particulière que nous vivons, nous avons préparé un protocole de santé très rigoureux, qui va de la limitation du nombre de participants à la réduction de notre propre équipe d’organisation”, a déclaré Fernando Lobón, président du comité d’organisation Eco Se rallier.

Parmi les participants confirmés figurent le double champion du monde des rallyes et ancien copilote de Carlos Sainz, Luis Moya; le vainqueur des deux derniers championnats d’Espagne des rallyes à Afalto, José Antonio Suarez, le quintuple champion national des rallyes Miguel Fuster, l’ancien champion national des rallyes, Luis Climent, et le pilote officiel de Hyundai Espagne, Surhayen Pernía.

