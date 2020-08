Date publiée: 28 août 2020

Lewis Hamilton pense que le peloton de F1 se resserre après deux séances d’essais particulièrement serrées vendredi au Grand Prix de Belgique.

Ce n’était pas une journée d’ouverture de la domination Mercedes à Spa-Francorchamps.

Certes, Valtteri Bottas – à son 31e anniversaire – et Hamilton étaient respectivement P1 et P2 en FP1. Mais sur un circuit relativement long, le Red Bull de Max Verstappen n’était que de 0,081 seconde et les deux Racing Points étaient également à moins de 0,375 seconde.

Puis en FP2, les Mercs étaient en baisse en P3 et P6 – Hamilton ayant l’avantage sur son coéquipier cette fois-ci – alors que Verstappen était le plus rapide devant le package surprise Daniel Ricciardo, tandis qu’Alex Albon faisait un 1-4 pour Red Bull.

Hamilton n’était pas sûr de la raison pour laquelle tant de voitures étaient difficiles au sommet de l’ordre, mais pense que cela montre que les équipes rivales ont vraiment fait leur travail maintenant que la saison bat son plein.

Spa ❤️ Pouvons-nous courir ici chaque week-end, s’il vous plaît @ F1. pic.twitter.com/yBi1Uyc3xb – Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 28 août 2020

Mettez la main sur la collection officielle Mercedes 2020 via la boutique de Formule 1

«C’est très proche», a déclaré le sextuple Champion du Monde, qui a 37 points d’avance sur Verstappen en tête du classement alors qu’il vise à égaler le record de Michael Schumacher de sept titres.

«Je pense que les Red Bulls sont un peu plus rapides pour le moment et je pense même que Racing Point a raison avec nous et Daniel Ricciardo dans la Renault était très proche.

«Cela le rend passionnant et nous avons certainement du travail à faire pour composer un peu plus la voiture. Mais ça ne se sent pas mal du tout.

«C’est généralement une bonne journée. J’adore rouler sur cette piste, c’est incroyable. Il y avait un peu de bruine pour F3 ou F2 mais heureusement pour nous, c’était sec, ce qui nous a laissé beaucoup de temps pour comprendre la voiture et faire beaucoup de rodage.

«D’une course à l’autre, la voiture est différente dans chaque sens – à certains endroits où nous sommes en avance, à certains endroits où nous sommes derrière.

«Comme je prévoyais d’arriver ce week-end, nous sommes dans la septième course et le peloton se rapprochera de plus en plus au fur et à mesure que toute la Formule 1 se développera et cela le montre déjà ce week-end.

«Nous semblons être si proches de tout le monde et nous devons comprendre pourquoi, s’ils (l’opposition) ont fait un pas en avant ou si nous avons pris du recul, ou c’est juste la disposition de la piste, le niveau d’appui, qui sait.

« Nous allons travailler là-dessus, mais je suis excité pour une course intéressante, c’est sûr. »

Bottas a reçu un cadeau d’anniversaire sous la forme de P1 en FP1 et, comme Hamilton, visera la pole position pour la course de dimanche.

« Ce fut un bel anniversaire », a déclaré le Finlandais. «Je peux certainement penser à des choses pires à faire le jour de votre anniversaire et surtout la première séance a été bonne, la seconde un peu plus délicate mais rien de majeur. Je n’ai tout simplement pas réussi le tour. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!