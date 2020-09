La Constitution de la Formule 1, mieux connue sous le nom d’Accord de Concord, a été signée par toutes les équipes de la plus haute catégorie. De cette manière, sa mise en œuvre et sa stabilité sont garanties à partir de la saison 2021 et au moins jusqu’en 2025.

Ce pacte est le premier à être réalisé dans le cadre du mandat de Liberty Media, une situation qui a joué en faveur des petites équipes, puisqu’elles ont réussi à négocier un pourcentage plus élevé de revenus des droits de télévision, ainsi que la distribution de prix et d’incitations. .

Avec les règlements du règlement sportif qui fixent une limite budgétaire de 145 millions de dollars à partir de 2021 et ces revenus nouveaux et importants, les petites équipes auront une belle opportunité de développer leurs voitures et de faire de la Formule 1 un championnat plus équilibré.

De plus, la crise générée par la pandémie COVID-19 a également sensibilisé les managers et les équipes à parvenir à une solution équitable pour toutes les parties, en pensant au sport. Bien sûr, comme à son habitude, Ferrari a réussi à négocier une bonne part en sa faveur, faisant valoir l’importance de sa marque et le fait d’avoir participé depuis le premier championnat en 1950.

Chase Carey, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré: « Cette année a été sans précédent pour le monde et nous sommes fiers que la Formule 1 se soit réunie ces derniers mois pour reprendre la course en toute sécurité. Nous avons dit plus tôt dans année où, en raison de la nature fluide de la pandémie, l’accord de Concord prendrait plus de temps pour parvenir à un accord et nous sommes heureux qu’en août, nous ayons pu parvenir à un accord des dix équipes sur les plans pour l’avenir à long terme de notre sport.

Tous nos fans veulent voir des courses plus régulières, une action roue à roue et que toutes les équipes aient une chance de monter sur le podium. Le nouvel accord Concord, ainsi que le règlement pour 2022, jetteront les bases pour en faire une réalité et créer un environnement plus équitable financièrement et comblant les écarts entre les équipes sur le circuit », a commenté le manager américain.

Enfin, Jean Todt, Président de la FIA, a déclaré: « La conclusion du nouvel accord Concord entre la FIA, la Formule 1 et les dix équipes actuelles assure un avenir stable au Championnat du Monde de Formule 1. Tout au long de ses années soixante-dix Des années d’histoire, la Formule 1 s’est développée à un rythme remarquable, poussant le maximum de sécurité, de technologie et de compétition à des limites absolues, et confirme aujourd’hui qu’un nouveau chapitre passionnant de cette histoire est sur le point de commencer.

Au cours des défis mondiaux sans précédent auxquels tout le monde est actuellement confronté dans le monde, je suis fier de la façon dont tous les acteurs de la Formule 1 ont travaillé ensemble au cours des derniers mois pour amener les meilleurs intérêts du sport et des fans à s’entendre sur la voie. vers une route plus durable, juste et passionnante de la course à l’apogée du sport automobile », a déclaré le manager français.

Le premier accord de la catégorie la plus élevée a été établi en 1981, au siège de la FIA à Paris, place de la Concorde. Pour cette raison, le pacte porte son nom.