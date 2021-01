L’équipe maintient l’alignement et le même nombre d’unités, deux

Avec leur nom, ils veulent montrer à quel point ils sont liés aux voitures de course et aux voitures de rue

Toyota a relevé la toile et voici l’hypercar avec laquelle le nouveau WEC courra cette année, la GR010. Les Japonais répètent avec deux unités, le numéro 7 piloté par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María ‘Pechito’ López et le numéro 8 pour Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley.



On avait déjà entendu son moteur et on avait vu la voiture déguisée en camouflage, mais aujourd’hui la vraie arrive: la Toyota GR010 en couleur.

La marque japonaise a dévoilé l’hypercar avec laquelle elle courra cette année en Championnat du Monde d’Endurance avec un line-up inchangé: Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López en voiture numéro 7 et Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley en deuxième unité, voiture numéro 8. Nyck de Vries conserve son rôle de testeur et de réserve pour l’équipe.

La GR010 Hybrid est une voiture développée au cours des 18 derniers mois dans le cadre d’un projet commun qui a réuni des ingénieurs Toyota à Cologne et des experts en énergie hybride à Higashi-Fuji, au Japon.

Votre cœur? Un moteur V6 biturbo de 3,5 litres. Une voiture inspirée de la GR Super Sport Hypercar, qui a fait ses débuts dans une exposition aux 24 Heures du Manas l’année dernière et est toujours en développement.

Toyota entame une nouvelle ère avec une voiture avec laquelle il veut faire ressortir le grand lien qui existe entre les voitures de course et les voitures de route.

“Compte tenu du succès de la marque en LMP1, cela montre un engagement envers l’endurance et l’esprit de compétition. Les gagnants en LMP1 reviennent sur la planche avec un ensemble de spécifications et d’objectifs différents. C’est un défi. Avoir Toyota, un constructeur De renommée internationale, sur la grille est une fierté pour l’ACO. Cela signifie qu’en tant qu’organisateur d’événements, nous cochons les bonnes cases. Pour des constructeurs comme Toyota, les 24 Heures du Mans et l’endurance en général sont un moyen de faire la démonstration de leurs navires insigne au public », a déclaré Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, organe organisateur des 24 Heures du Mans.

