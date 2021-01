La décoration de la voiture a considérablement changé pour la première fois depuis 2017

L’équipe dirigée par Latvala cherchera à remporter les trois titres

Toyota a présenté la livrée de la nouvelle Yaris WRC pour cette saison 2021 au cours de laquelle des changements notables peuvent être observés. Il est à noter que depuis 2017, année de leurs débuts en Championnat du Monde des Rallyes, ils n’avaient pas modifié la livrée de la voiture. Cependant, ils l’ont fait cette fois, coïncidant avec leur dernière participation au WRC.



Les Japonais ont choisi d’ajouter les initiales GR pour Gazoo Racing à la voiture dans une taille considérable. C’est pourquoi le design change remarquablement malgré le fait qu’il conserve son blanc, rouge et noir déjà caractéristiques.

Une autre modification importante concerne les sponsors et leurs autocollants. DMG Mori est désormais la plus appréciée avec son vert et rouge sur blanc sur le côté de la voiture et sur l’aileron arrière. D’autre part, Pirelli remplace Michelin à l’avant, où Panasonic peut également être vu, et à l’arrière.

Cependant, Toyota a non seulement opté pour un lifting de la livrée Yaris, mais a également annoncé récemment que Jari-Matti Latvala serait le nouveau directeur de l’équipe dans le championnat du monde des rallyes dans lequel ils tenteront de remporter les trois titres possibles. pour la première fois.

La composition des pilotes pour 2021 est également déjà connue, même si sur ce point il n’y a pas de changement par rapport à 2020. Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans seront aux commandes de la Yaris WRC 2021.

La saison débutera avec le Rallye MonteCarlo entre le 21 et le 24 de ce mois de janvier et se terminera par le Rallye du Japon entre le 11 et le 14 novembre. Cependant, le rendez-vous en Croatie n’a pas encore été confirmé et une date fixée en août pour le test en Belgique.

