Il a un moteur hybride de 122 chevaux

Approuve un débit de 4,3 litres aux 100 kilomètres selon WLTP

Du nouveau dans l’équipement et la connectivité dans la mise à jour de la Toyota Corolla Sedan 2021 pour l’année à venir. Disponible avec un moteur de 122 chevaux, il lance la finition Style et est disponible en Espagne à partir de 21 950 euros sans financement.



La Corolla Sedan est le frère de la Toyota Corolla à hayon, qui a également été récemment mise à jour. Une partie de la plate-forme GA-C de la firme japonaise, dérivée de la TNGA et qui est la même dont sont issues les versions cinq portes et familiales, cette dernière baptisée Touring Sports.

Son caractère hybride la fait affronter la Hyundai Ioniq et même l’un de ses frères, la Toyota Prius.

TOYOTA COROLLA SEDAN 2021: EXTÉRIEUR

le Toyota Corolla berline Il a un corps de 4,63 mètres, soit seulement deux centimètres de moins que celui du Touring Sports. En ce qui concerne celui-ci retrace la bataille, 2,7 mètres, donc son espace intérieur pour les passagers est assez large. En fait, Toyota estime que ce véhicule est une option même pour les clients qui viennent de segments supérieurs.

En 2020, la Toyota Corolla Sedan fait ses débuts avec la version sport GR Sport, qui n’est cependant pas vendue sur tous les marchés. Il n’atteint pas l’Espagne. Il se distingue par ses jantes de 17 ou 18 pouces peintes en noir, un becquet sur le couvercle du coffre et le logo GR Sport à l’arrière.

À l’approche du modèle 2021, la Corolla Sedan annonce la standardisation du système d’entrée sans clé, qui devient la norme à partir de la version Active Tech.

TOYOTA COROLLA SEDAN 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Toyota Corolla Sedan peut être de plusieurs formes selon la finition choisie. Le tableau de bord peut comporter un écran de 4,2 pouces ou un écran de 7 pouces. Leur position varie, le plus petit à droite et le plus grand au centre.

À partir du modèle 2021, toutes les berlines Corolla sont équipées de série d’une radio numérique DAB.

Le système multimédia offre également deux options. La base offre un écran non tactile, tandis que la Toyota Touch 2 dispose d’un écran tactile couleur de 8 pouces.

Le coffre offre une capacité de 471 litres.

TOYOTA COROLLA SEDAN 2021: ÉQUIPEMENT

La Toyota Corolla Sedan présente plusieurs niveaux de finition, qui sont le Business Plus Active Tech, Style – qui remplace le Feel! et avance.

La batterie des systèmes d’urgence et des aides à la conduite est assez étendue. Des systèmes tels que le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse actif, l’alerte de changement de voie involontaire, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou l’alerte de présence de véhicules dans l’angle mort sont intégrés.

À partir du modèle 2021, tous les modèles Corolla Sedan incluent un nouveau système d’avertissement acoustique de série pour alerter les piétons de la présence de la voiture lorsqu’ils roulent à basse vitesse en mode électrique.

L’application MyT bénéficie également de nouvelles fonctions, qui permettront à l’avenir de localiser le modèle par GPS et de vérifier à distance l’état des lumières, des fenêtres et des serrures de porte.

TOYOTA COROLLA SEDAN 2021: MÉCANIQUE

La Toyota Corolla berline est vendue avec le moteur hybride de 1,8 litre et 122 chevaux. Le 2,0 litres et 180 chevaux disponible dans les cinq portes et Touring Sports n’est pas disponible ici.

Ce moteur certifie une consommation de 4,3 litres aux 100 kilomètres et 98 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Comme le reste des hybrides non plug-in, le Label DGT ECO.

Sur d’autres marchés, il existe également un moteur à essence classique.

TOYOTA COROLLA SEDAN 2021: PRIX

La Toyota Corolla Sedan est disponible en Espagne à partir de 21 950 euros sans financement.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 17/07/2020 Toyota annonce la version GR Sport de la Corolla Sedan.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard