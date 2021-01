TOYOTA GAZOO Racing entame une nouvelle ère dans les courses d’endurance avec le lancement de sa nouvelle Hypercar GR010 HYBRID du Mans, qui participera au Championnat du Monde d’Endurance – FIA WEC en 2021.

Les champions du monde en titre et trois fois vainqueurs du Mans défendront ces titres contre de nouveaux constructeurs, avec une version de compétition de la prochaine hypercar de série, intégrant la technologie du groupe motopropulseur développée dans la TS050 HYBRID et propulsée par la nouvelle marque. Racing hybride.

Le GR010 HYBRID est un prototype développé au cours des 18 derniers mois dans le cadre d’une collaboration entre des ingénieurs du siège de l’équipe à Cologne (Allemagne) et des experts en systèmes électriques hybrides à Higashi-Fuji (Japon).

Le GR010 HYBRID intègre un puissant système hybride de course à traction intégrale, avec un moteur à combustion biturbo V6 de 3,5 litres délivrant 680 ch aux roues arrière, combiné à un moteur générateur de 200 kW / 272 ch, développé par AISIN AW et DENSO, sur l’essieu avant. La puissance totale est limitée à 500 kW / 680 ch, ce qui signifie que le système électronique sophistiqué du GR010 HYBRID réduit la puissance du moteur thermique en fonction de la propulsion électrique hybride générée.

Le nouveau look impressionnant du prototype de course est inspiré de l’hypercar GR Super Sport qui a été dévoilée lors d’un tour de démonstration, avec un cérémonial de retour du trophée, aux dernières 24 Heures du Mans 2020. Le modèle de rue est actuellement en développement . Pour marquer cette nouvelle ère pour TOYOTA GAZOO Racing, les nouvelles couleurs de l’équipe incluent le logo emblématique GR, soulignant le lien fort entre les prototypes de course et les modèles de production.

TOYOTA GAZOO Racing entamera sa neuvième saison en WEC avec le même line-up qui a fait la gloire de l’équipe au Mans et du championnat lors de la campagne 2019-2020. Les champions du monde en titre Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María ‘Pechito’ López piloteront le GR010 HYBRID n ° 7, tandis que Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley participeront au GR010 HYBRID n ° 8. Nyck de Vries Il continuera d’agir en tant que pilote d’essai et de réserve.

Ils ont déjà lancé un programme de développement intense pour le GR010 HYBRID, qui a jusqu’à présent inclus deux sessions de trois jours de tests, tandis que l’équipe s’adapte à la nouvelle réglementation, ce qui entraîne des changements importants en termes de performances et de philosophie du propre compétition d’endurance.

Suite à une initiative de réduction des coûts inscrite dans la réglementation, le nouveau GR010 HYBRID pèse 162 kg de plus et dispose de 32% de puissance en moins que son prédécesseur, le TS050 HYBRID, donc les temps au tour en Le Mans est environ 10 secondes plus lent. Il a également des dimensions plus grandes: il est 250 mm plus long, 100 mm plus large et 100 mm plus haut.

Pour la première fois depuis le début du projet WEC, TOYOTA GAZOO Racing participera sans générateur de moteur – Motor Generator Unit (MGU) – sur l’essieu arrière et n’aura que le seul MGU autorisé, situé sur l’essieu avant. Cela signifie que le GR010 HYBRID devra être équipé d’un démarreur et que les freins arrière devront également être entièrement hydrauliques.

Le GR010 HYBRID présente une aérodynamique de pointe, optimisée pour une efficacité maximale et développée à l’aide d’un puissant logiciel de calcul de dynamique des fluides et de test en soufflerie. Les nouvelles réglementations techniques autorisent une configuration de carrosserie unique homologuée, avec un seul dispositif aérodynamique réglable. Ainsi, le GR010 HYBRID rivalisera avec les mêmes spécifications sur les circuits d’appuis haute et basse, avec un nouvel aileron arrière réglable pour modifier les caractéristiques aérodynamiques.

Pour la première fois, la classe reine du WEC et du Mans appliquera un système d’équilibrage des performances, ce qui signifie que les organisateurs modifieront les performances de chaque véhicule course par course, en régulant la consommation d’énergie et le poids, de sorte que, sur le Sur le papier, toutes les Hypercars du Mans fonctionnent de la même manière. En conséquence, la concurrence devrait être beaucoup plus serrée entre TOYOTA GAZOO Racing et ses rivaux, Scuderia Cameron Glickenhaus et ByKolles Racing, ainsi qu’avec Alpine, qui présentera un défi supplémentaire avec leur modèle LMP1.

La bataille se déroulera sur six courses sur trois continents différents, à commencer par les 1000 Miles de Sebring, en mars prochain, avant les 6 Heures de Spa-Francorchamps (1er mai) et le temps fort de la saison. , les 24 Heures du Mans, les 12 et 13 juin. La première course du WEC qui se tiendra à Monza depuis 1992 aura lieu le 18 juillet, avant les voyages à Fuji Speedway (26 septembre) et à Bahreïn (20 novembre), qui durent tous six heures.

Hisatake Murata, président de l’équipe, a déclaré: “C’est une période passionnante pour les courses d’endurance, avec la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar, et aussi pour TOYOTA GAZOO Racing, avec le lancement du GR010 HYBRID. Ce véhicule représente notre nouvelle génération d’hybride. Alors que nous sommes dans la catégorie LMP1, depuis 2012, nous travaillons sans relâche pour améliorer et renforcer notre technologie hybride pour la compétition.

Nous avons relevé la barre avec la TS050 HYBRID, et maintenant notre premier cycle de développement hybride de course est terminé; cette technologie sera bientôt disponible pour nos futurs clients. Maintenant, la deuxième étape commence. Grâce à notre participation au WEC, nous affinerons notre moteur hybride de course dans le GR010 HYBRID, élargirons nos connaissances sur la technologie des hypercars et nos employés continueront à se développer.

Nous faisons tout cela avec un objectif clair: offrir à l’avenir des voitures de sport plus passionnantes à nos clients. Le GR010 HYBRID est un aperçu de nos modèles de production, et ce que nous apprenons dans les circuits WEC profitera directement à nos clients. C’est pourquoi nous sommes ravis d’avoir de nouveaux concurrents dans l’élite du WEC; un combat acharné sur l’asphalte nous incitera à continuer à nous améliorer et à explorer nos limites. “