La nouvelle Toyota GR Super Sport, l’hypercar avec laquelle la marque japonaise sera désormais en compétition en WEC, sera officiellement présentée le 15 janvier. À l’heure actuelle, on sait que son moteur développe 680 chevaux et que le poids total de la voiture est de 1030 kilos.



La nouvelle ère de WEC est sur le point de commencer pour Toyota. Ce sera le 15 janvier prochain que sera présentée la nouvelle hypercar avec laquelle les Japonais participeront à ce championnat. Il s’appelle Toyota GR Super Sport, et les premiers détails sont déjà connus sur lui. Son moteur hybride développe une puissance de 680 chevaux, tandis que son poids est de 1030 kilos. Il est également public qu’il s’agit d’un véhicule à traction intégrale.

Bien que son coming-out n’ait pas encore eu lieu, la vérité est qu’il y a quelques mois, le nouveau Toyota GR Super Sport pouvait déjà être vu en mouvement, en particulier sur le circuit du Mans. Toujours sous la peinture camo GR colorée et voyante, Alex Wurz fait le tour de la piste avec ce véhicule, en remplacement d’une TS050 hybride dont il s’inspire.

Toyota fabriquera au moins 20 unités homologuées pour la route de ce véhicule. L’un d’eux est précisément celui conduit par l’ancien pilote de Formule 1 sur la piste française.

“Ce fut un honneur de conduire cette version de développement du GR Super Sport en public pour la première fois. Et encore plus sur un circuit comme Le Mans, car il a un lien très étroit avec lui. Le GR Super Sport est né au Mans, c’était donc un peu comme rentrer à la maison. C’était la première fois que je roulais dessus, donc un tour de démonstration ne m’a pas permis de le pousser à la limite, mais j’ai déjà senti son incroyable potentiel. J’ai remarqué les similitudes entre le GR Super Le sport et le TS050 hybride en termes de performances, en particulier les quatre roues motrices et le système hybride électrique. Cependant, les ingénieurs me disent que j’ai à peine eu un aperçu des performances réelles du GR Super Sport, donc j’ai vraiment hâte de le conduire à nouveau dans un proche avenir », a déclaré Würz dès qu’il est sorti de la voiture.

Toyota travaille toujours dur sur la voiture, qui devrait faire ses débuts en mars à 1000 Miles de Sebring, premier test de notation pour le championnat de l’année prochaine. Heureusement pour eux, les similitudes de base avec la TS050 hybride leur donneront une bonne référence de départ.

