Propulsé par un moteur hybride de 244 chevaux

Le système de traction intégrale est le AWD-i

En Espagne, il est en pré-vente à partir de 52000 euros

Le Toyota Highlander 2021 confirme enfin son prix pour le marché espagnol: 52000 euros sans financement. Le nouvel hybride du constructeur japonais et ses 244 chevaux sont actuellement en prévente.



Toyota ajoute en 2021 un nouveau SUV à son offre européenne qui accompagnera les actuels C-HR et Rav4, en plus de la Yaris Cross, encore à venir. Il s’agit de Toyota Highlander 2021, qui se classera à part entière comme le frère aîné de la famille des SUV japonais.

TOYOTA HIGHLANDER 2021: EXTÉRIEUR

Il Toyota Highlander 2021 Il est construit sur la plateforme GA-K de la marque japonaise. Il mesure 4,95 mètres de long.

Son design suit le langage des modèles les plus récents de la marque. Dans tous les cas, on a tenté d’allier dynamisme et robustesse.

Les roues sont en alliage de 20 pouces.

TOYOTA HIGHLANDER 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Toyota Highlander 2021 il peut accueillir sept passagers répartis sur trois rangées de sièges. Le second a une marge de glissement de 180 millimètres.

Le hayon électrique donne accès à un coffre qui, avec la troisième rangée de sièges rabattue, a une capacité de 658 litres. Le chiffre maximum pouvant être atteint est de 1 909 litres.

L’intérieur peut être choisi en noir ou en graphite. Dans la console centrale, il y a un écran multimédia de 12,3 pouces avec système de navigation par satellite et connexion Apple CarPlay et Android Auto. Il comprend également l’affichage tête haute, la recharge de téléphone portable sans fil, des sièges ventilés et un rétroviseur numérique.

Toyota affirme avoir appliqué un traitement acoustique sur le pare-brise et avoir installé différentes couches d’isolation sur le toit, le tableau de bord et le plancher, ainsi que la doublure isolante des passages de roues et du coffre, pour faire de l’habitacle le lieu le plus silencieux possible.

TOYOTA HIGHLANDER 2021: ÉQUIPEMENT

Il Toyota Highlander 2021 propose la dernière version de Toyota Safety Sense, l’ensemble des technologies de sécurité active comprenant le système de sécurité précollision avec direction assistée active pour éviter les collisions et la fonction de détection des piétons de jour et de nuit et des cyclistes de jour, régulateur de vitesse adaptatif, à n’importe quelle vitesse , Système d’entretien de la trajectoire, avertissement de changement de voie involontaire avec assistance à la direction, contrôle intelligent des feux de route et reconnaissance des panneaux de signalisation.

TOYOTA HIGHLANDER 2021: MÉCANIQUE

Le moteur du Toyota Highlander 2021 C’est un hybride qui combine un moteur à essence à cycle Atkinson de 2,5 litres avec des moteurs électriques disposés un sur chaque axe. Celui qui opère à l’arrière est celui qui dote le SUV système de traction intégrale électrique intelligent appelé AWD-i.

La puissance totale de l’ensemble est de 244 chevaux. Une consommation de 6,6 litres aux 100 kilomètres et des émissions de 146 grammes de CO2 par kilomètre sont approuvées selon WLTP.

Il Toyota Highlander 2021 Il dispose de quatre modes de conduite, qui sont Eco, Normal, Sport et Trail.

TOYOTA HIGHLANDER 2021: PRIX

Le Toyota Highlander 2021 est disponible en Espagne à partir de 52000 euros. Il est actuellement en pré-vente.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 21/01/2021 Prix confirmé pour l’Espagne; début de pré-vente. 05/11/2020 Toyota dévoile les premières données et images du Highlander 2021.

