Le nouveau Toyota hilux mako est sans aucun doute l’un des ramasser le plus convoité de ces derniers temps, car il est un rival d’un autre des pick-up les plus acclamés sur le marché, le Ford Ranger Raptor. Le Toyota Hilux Mako est prêt à affronter les conditions de conduite les plus extrêmes, un vrai polyvalent, mais aussi une véritable essence pour rouler sur des pistes à grande vitesse.

D’après les informations de Diariomotor, Mako, le patronyme de cette version de la Toyota Hilux, fait référence à un requin, suivant la lignée d’animaux sauvages d’une grande agressivité. Cependant, malgré tout le caractère spectaculaire de ce camion, il y a une mauvaise nouvelle, à savoir que le Hilux Mako ne sera pas vendu en dehors de la Nouvelle-Zélande.

Toyota Hilux Mako. / Photo: avec l’aimable autorisation de Toyota.

Malgré cette mauvaise nouvelle, ce qui est un fait, c’est que ce camion s’est réinventé dans toute l’étendue du mot, puisqu’il dispose désormais d’une suspension qui augmente la garde au sol de 40 mm sur l’essieu avant et de 50 mm. dans la crosse. De plus, il est doté d’amortisseurs de dureté réglable ARB avec bouteille séparée, préparés pour plus d’abus en dehors de la route. Le soubassement a été renforcé, avec une plaque de protection métallique très résistante, et des ancrages supplémentaires ont été installés dans le châssis, très robustes et de couleur orange, au cas où le véhicule devait être remorqué ou devait secourir d’autres véhicules laissés pour compte. coincé.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, le Toyota hilux mako il monte de nouvelles roues Black Rhino de 18 pouces de diamètre, enveloppées de pneus tout-terrain Maxxis Razr AT, de section 285 mm. À l’intérieur, les freins de la Toyota Fortuner offrent plus de mordant. Visuellement, un nouveau pare-chocs avant a été installé qui améliore l’angle d’attaque, ainsi que des passages de roues doublés de plastique et une inscription dans laquelle on peut lire “Mako” sur les ailes arrière et sur la marche arrière d’accès à la boîte. .

Toyota Hilux Mako. / Photo: avec l’aimable autorisation de Toyota.

En termes de motorisation, le Mako ne reçoit pas de modifications, il continue d’offrir un 2.8 turbodiesel Puissance maximale de 201 ch.

À l’intérieur du camion, il sera possible de retrouver la même inscription «Mako» brodée sur les sièges sport, ainsi qu’un volant plus sportif, avec un anneau avec des détails marqués en bleu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une voiture aussi modifiée qu’un Ford Ranger Raptor, qui a modifié les bras de suspension, les essieux et le châssis, entre autres éléments, la Hilux Mako a tout pour être un excellent choix de pick-up.

**********